España, el equipo que ilusiona sin un solo jugador del Real Madrid

Lamine Yamal, uno de los héroes del España-Países Bajos de Valencia.al during the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Spain and Netherlands at Mestalla stadium on March 23, 2025 in Valencia, Spain. AFP7 23/03/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Spain v Netherlands - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two / AFP