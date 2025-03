El Barça de fútbol sala sufre otro fiasco en la Copa de España: "Es inadmisible, solo nos queda pedir perdón"

El Servigroup Peñíscola se exhibió ante el Barça, al que le endosó un rotundo 8-2 para lograr el pase a la final de la Copa de España de fútbol sala, que disputará este domingo a las seis de la tarde contra el Islas Baleares Palma Futsal en el Palacio de los Deportes de Murcia. El que gane inscribirá su nombre como campeón del torneo por primera vez en su historia.

El conjunto revelación de la temporada, hasta el punto de que lidera la clasificación en la Primera División, se medía al defensor del título y el encuentro llegaba con un triple serio hándicap para el Servigroup en forma de bajas, las de Paniagua, Quintela y Elías, quienes se lesionaron en el partido de cuartos de final ganado por penaltis ante el Jimbee Cartagena.

Espejismo azulgrana

En 2 minutos y 8 segundos, Antonio Pérez a pase de Dyego en una transición adelantó al Barça pero respondió pronto el cuadro castellonense con un gran tanto de Juanqui, quien, siendo estrechamente defendido por Adolfo, levantó el balón y con una volea a la media vuelta batió a Dídac. El mismo Juanqui, a pase de Pablo Muñoz, mostró otra vez su calidad para deshacerse nuevamente de Adolfo y batir al portero barcelonista en lo que fue una remontada exprés.

Gus apareció para negarle el empate a Dyego, a Sergio Lozano, a Adolfo y a Eric Martel y de lo que parecía que sería la igualada se pasó al 3-1 en una acción a balón parado. Yeray sacó la falta y Luciano Gauna conectó un buen tiro para seguir acercándose a su equipo a la final.

Exhibición del portero

El veteranísimo guardameta azulón, de 45 años y que hace unos días se estrenó como internacional con España, continuó con su exhibición -de hecho, fue el MVP del partido-. Intervino casi milagrosamente a disparo de Catela y la fortuna se alió con él pues Dyego estrelló el balón en su poste izquierdo.

El 3-1 encauzaba la victoria de los de la Comunitat pero no era ni mucho menos definitivo. El juego se reanudó con un gol de Pablo Muñoz, con un fuerte chut tras un balón recuperado por Juanqui, cuando apenas habían transcurrido 22 segundos. No se pararon ahí los de Santi Valladares y Diego Sancho, a placer a pase de Yeray, logró el 5-1.

Con más de 16 minutos por jugar Tino Pérez optó por utilizar a Pito como portero jugador pero lo que llegó fue el sexto tanto castellonense, que hizo Víctor Pérez con la portera rival vaciada.

Con Catela fuera de la cancha por lesión, su compañero Matheus, con un buen zurdazo, recortó distancias pero ya demasiado tarde porque la diferencia era grandísima. Además, Lucas Rocha despejó cualquier duda que pusiera surgir con el 7-2 desde su pista. Del mismo modo y repitiendo autor llegó el octavo tanto del Servigroup. Fue la sentencia y la rúbrica a un triunfo de mucha categoría que trae aparejado la posibilidad de ser campeón.

Frustración culé

El vestuario azulgrana se mostró afectado por el nuevo batacazo. "Es un día negro para todo lo que significa este escudo. No son los valores que tenemos que representar. Hemos hecho una mierda de partido, no estamos a la altura. Hay que ser autocríticos. Nos queda la Liga y el objetivo de entrar en la Champions, pero debemos mejorar mucho. Si no merecemos vestir esta camiseta tenemos que aceptar las cosas como son", aseguró con rotundidad Adolfo.

"Debemos pedir disculpas, creo que nos hemos guardado nuestro peor partido, nuestra peor versión de todo el año para un día tan importante como hoy. En estos momentos lo mejor es hablar lo menos posible. Solo hubo un equipo y un entrenador en el campo. Me equivoqué en todo. Ha sido un justo varapalo", afirmó el técnico Tino Pérez.

Ficha técnica:

8. Servigroup Peñíscola: Gus, Lucas Flores, Pol Salas, Luciano Gauna y Diego Sancho -equipo inicial-, Agustín Plaza, Víctor Pérez, Juanqui, Yeray, Juan José, Pablo Muñoz, Lucas Rocha y Cristian.

2. Fútbol Club Barcelona: Dídac, Antonio Pérez, Dyego, Catela y Sergio González -equipo inicial-, Touré, Adolfo, Eric Martel, Sergio Lozano y Pito.

Goles: 0-1, M.3: Antonio Pérez. 1-1, M.6: Juanqui. 2-1, M.7: Juanqui. 3-1, M.16: Luciano Gauna. 4-1, M.21: Pablo Muñoz. 5-1, M.24: Diego Sancho. 6-1, M.27: Víctor Pérez. 6-2, M.32: Matheus. 7-2, M.34: Lucas Rocha. 8-2, M.39: Lucas Rocha.