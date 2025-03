Ali-Wepner: 50 años del combate que inspiró 'Rocky'

La mayoría de gente sabe que ‘Rocky’ catapultó a la fama a Sylvester Stallone. Pero muchos desconocen que el filme, escrito en tres días y medio por el actor, está basado en una historia real de la que este lunes se cumplen 50 años: el día en el que Chuck Wepner, un púgil del montón, tumbó al mismísimo Mohammed Ali y le aguantó hasta el último asalto de un memorable combate.

El 24 de marzo de 1975 Wepner se subió a un ring en Ohio (EEUU). Nadie daba un duro por él ante ‘El más grande’. Hacía cinco meses que Ali había recuperado el cinturón de campeón de los pesos pesados. Aún bajo el nombre de Cassius Clay, se lo había enfundado por primera vez el 26 de febrero de 1964 al ganar contra todo pronóstico a Sonny Liston. Solo dos semanas después de coronarse adoptaba el nombre de Muhammad Ali, tras unirse a la Nación del Islam de Malcom X. Su compromiso político, que ya no era bien visto por parte del ‘establishment’ norteamericano, escaló con la guerra de Vietnam. El púgil se negó a alistarse en ejército y eso le costó en 1967 una condena inicial de cinco años de prisión (posteriormente revocada), la pérdida del título y la prohibición de competir durante tres años y medio. El 30 de octubre de 1974 en Kinshasa arrebató el cetro a George Foreman en un combate que trascendió el mundo del deporte y que encumbró para siempre a Ali al estatus de leyenda.

328 puntos de sutura

Tras aquel mítico duelo, que engrandecieron películas como 'When we were kings', Oscar al mejor documental en 1997, y libros como ‘El combate’, de Norman Mailer, el siguiente combate de Ali no tenía en apariencia tanta épica: del Congo a Ohio y de medirse al campeón Foreman a Wepner, un boxeador del montón conocido como ‘El sangrador de Bayonne’. "Sangraba mucho”, explicaba Chuck a la BBC años después. "Me rompí la nariz nueve veces en 16 años. Me cosieron 328 puntos en toda mi carrera”. 71 puntos se los dieron después del combate contra Sonny Liston en 1970, su primera gran pelea tras una carrera gris. Pero se repuso y, tras encadenar ocho victorias, a los 36 años le llegó una oportunidad inesperada.

El promotor Don King, que había publicitado el Ali-Foreman del Congo con el lema ‘Rumble in the jungle’ (‘Pelea en la jungla’), decidió vender el Ali-Wepner con el provocador lema de ‘Give the White Guy a Chance’ (‘Dadle una oportunidad al chico blanco’).

Las apuestas estaban 30-1 en contra de Wepner pero él quiso demostrar que se equivocaban. No solo aguantaba un asalto tras otro sino que en el noveno llegó a tumbar de un derechazo en las costillas a Ali, que solo se había derrumbado un par de veces más en su carrera. Las imágenes posteriores demostrarían que Chuck contribuyó a la caída al pisarle en el pie derecho tras el puñetazo. Pero el golpe tuvo su efecto dentro y fuera del ring. “Todo el público cambió, el rival pequeño tenía una oportunidad de ganar”, explicaba Don Wepner, rememorando la hazaña de su hermano en el documental ‘The Real Rocky’.

Chuck resistió una lluvia de furiosos golpes hasta el 15º y último asalto, cuando Ali consiguió tumbarle. Wepner logró levantarse, pero el árbitro Tony Pérez decidió detener la cuenta a los ocho segundos. "Chuck, estás sangrando demasiado", le dijo el colegiado. “'De ninguna manera, dame este asalto. Déjame terminar la pelea, estoy bien'. Entonces me dice: 'Ok Chuck, ¿cuántos dedos tengo levantados?’. Le miro la mano y le digo: '¿Cuántas veces puedo adivinar?'". Se había quedado a 19 segundos de terminar el combate, que perdió por KO técnico.

“Stallone me llamó dos semanas después de la pelea con Ali y me dijo que iba a hacer la película”, explicó. El filme se estrenó al año siguiente, y ganó tres Oscars en 1977, incluido el de mejor película y mejor dirección.

Lucha libre y drogas

A diferencia de Rocky, el combate con Ali no disparó su carrera. Peleó cuatro años más pero sus combates más reseñables fueron de lucha libre contra un oso y contra André el Gigante. Tras retirarse del boxeo en 1979 intentó ganarse la vida como pudo, llegando a usar su experiencia pugilística para cobrar deudas: "Digamos que hacía un par de favores a amigos míos. Solía ir por ahí y preguntar amablemente a la gente por el dinero que debían y luego a lo mejor tenía que darles una bofetada o algo".

Las drogas tomaron las riendas de su vida y, pese a que Stallone intentó echarle una mano para que saliera en ‘Rocky ll’, no pasó el casting por sus problemas de consumo. En 1985 fue condenado por posesión de drogas a 10 años de prisión, de los que cumplió tres.

Conflicto judicial

No fue el único juicio en el que se vio envuelto. En 2003, el expúgil interpuso una demanda de 15 millones de dólares alegando que no había recibido ninguna compensación económica por la adaptación de su vida. Tres años después decidió retirarla tras llegar a un acuerdo extrajudicial.

“Mi historia se convirtió en la mejor película de boxeo de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso de la manera en que Stallone retrata a Rocky y que se me considerara la inspiración. Es un gran honor”, explicaba Wepner, cuya historia real también se contó en la película ‘Chuck’. Y, como Rocky en Filadelfia, Chuck también tiene su estatua, en su Bayonne natal, en recuerdo de un combate de película.

