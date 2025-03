El Barça podría fichar a Haaland con la multa de 257 millones de euros que le perdonará a Limak

Poca broma. Poca broma. El 29 de noviembre de 2024 iba a ser, según el FCBarcelona que preside Joan Laporta, un día histórico. No porque se celebrase, en el mismísimo Liceo, el 125 aniversario de la fundación del ‘mès que un club’, no, no, sino porque ese día el equipo regresaría al nuevo Spotify Camp Nou y, por la noche, homenajearía, como debe ser, en vivo y en directo, a Leo Messi.

Hubo fiesta en el Liceo, por cierto, con el equipo saliendo por piernas antes de hora y con una celebración más propia del cumpleaños de Laporta que del aniversario del club . Pero lo que no hubo fue regreso al nuevo Camp Nou, ni presencia de Messi. Las dos cosas llevan siendo anunciadas, como otras muchas mentiras, durante meses, por los portavoces del Barça y filtradas a medios amigos.

Cómo avanzan las obras

Sin ir más lejos, ayer, hubo un medio que, a las 10.55 horas publicaba la última entrega, el último video, regalo por el club para demostrar cómo avanzan las obras (el video 1.348 en un año, o así) y, a las 13.15 horas, el mismo rotativo o web, informaba que el Barça no volvería a su estadio esta temporada. Un logro más de los que se creen todo lo que les dicen desde el club.

Y no solo desde el club, no. Aquí ha habido señoras y señores que llevan meses mojándose, asegurando que el Barça volverá a jugar esta temporada en el nuevo Spotify Camp Nou. Existe un video indestructible en el que Laporta habla de una multa openalización diaria de un millón de euros, a partir del 29 de noviembre, a Limak por cada día de retraso en la entrega de la obra (parcial). “No solo hay una multa de un millón, hay garantías en caso de demora”, aseguraba el presidente en el video.

Estado de las obras del Spotify Camp Nou. / FCB

Luego, gracias a Albert Masnou, del diario 'Sport’, nos enteramos que el Barça no pensaba cobrarles a sus amigos de Limak la multa diaria de un millón de euros, porque estaban contentísimos con su trabajo y, además, intuían que esa penalización podía ser tumbada en un juzgado. Es decir, les perdonaban la multa porque habían hecho mal el contrato. Estupendo, otra obra de arte de esa junta tan eficaz que no necesita ni CEO ni Director General, porque su presidente tiene el club en la cabeza.

El caso, amigos, es que si se confirma que el Barça no volverá al Spotify Camp Nou hasta el próximo Gamper (el de la pasada temporada se jugó el 12 de agosto), habrán pasado 257 días desde el fatídico 29 de noviembre, es decir, una penalización por incumplimiento de 257 millones de euros que Laporta, Rafa Yuste, Elena Fort, Ferrán Olivé y hasta Alejandro Echevarría han perdonado a Limak “porque la junta está muy contenta de cómo evolucionan las obras, la excelente gestión de Limak y la confianza que tienen con el club”.

Menos mal que escogieron a Limak porque tenía experiencia en construir de grandes estadios (¿o dijeron grandes aeropuertos?), era la constructora más rápida y, por descontado, la más barata. Tan barata que hasta le perdonarán 257 millones de euros

Es una lástima, porque con esos 257 millones de euros, el Barça, no solo podría llegar, por fin, sin trampas sugeridas por el amigo Florentino Pérez, el CSD y el Gobierno de España, al ‘fair play’ financiero sino, incluso, fichar al mismísimo Erling Haaland, ya que a Rodri se lo llevará el Real Madrid en cuanto coloque a Vinicius Júnior en Arabia Saudí.

Es evidente, cristalino, transparente, que a los socios del Barça, incluso a sus abonados, nada de todo esto les interesa, les inquieta, les preocupa. Nada. Pasan más que el condor. Aman a Hansi Flick. Idolatran a Lamine Yamal. Es por ello que los dirigentes del ‘mès que un club’ pueden pasarse más de un año mintiendo casi cada día (cada semana, fijo) sobre la fecha de regreso al Sporify Camp Nou. Es más, la razón por la que este año se abonaron a Montjuïc 5.000 socios más (de 17.000 a 22.000) fue porque les dijeron que, el 29 de noviembre, regresarían al Camp Nou.

Menos mal que escogieron a Limak porque tenía experiencia en construir grandes estadios (¿o dijeron grandes aeropuertos?), era la constructora más rápida y, por descontado, la más barata. Tan barata que hasta le perdonarán 257 millones de euros “pues ha mostrado una profesionalidad ejemplar y se ha ganado la confianza de la junta”.