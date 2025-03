Queralt, Pradell y el recuerdo al triunfo de Eddy Merckx

Hace 50 años rodaba por las carreteras del universo un ciclista llamado Eddy Merckx que era tan bueno -la leyenda cuenta que incluso mejor- que Tadej Pogacar. Lo ganaba todo entre los meses de febrero y octubre. En 1975 visitó a lomos de su bici la comarca del Berguedà para disputar la Setmana Catalana, difunta carrera ciclista que se corría en las fechas que ahora ocupa la Volta. Programaron una cronoescalada entre la localidad de Casserres y el santuario de Santa Maria de Queralt. Merckx destrozó el cronómetro. Tardó 41 minutos y 13 segundos. Fue sensacional. ‘El Caníbal’, así lo llamaron, triunfó en tierras barcelonesas.

A Queralt, como en 2024, llegará el sábado 29 de marzo, ya queda muy poco, la etapa reina de la Volta. Lo hará después de volver a pasar por Pradell, el magnífico monte que la ronda catalana presentó en sociedad durante la pasada edición. Pradell es como una gigantesca rampa de garaje, un camino forestal que desde que se asfaltó se ha convertido en un templo para miles de cicloturistas que buscan desafíos e imitan a los héroes de la bici, antes a Pogacar, y ahora a corredores como Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa o Enric Mas, algunas de las figuras que lucharán contra la tiranía de Pradell.

El mural en honor a Eddy Merckx / PRIMAVERA CICLISTA

Necesitaba la Volta una etapa estilo Tour. Hace un año lo consiguieron. La prueba llevaba décadas sin reunir a tanta gente en una salida, en este caso la de Berga, en el paso por Pradell o en la llegada a Queralt, donde un mural, que ahora se está terminando de pintar, unirá las figuras de Merckx y Pogacar. En Casserres, aunque el pueblo no figure en los planes de la prueba, han creado otro de Merckx y hasta han colocado la escultura de una bici en honor al mejor corredor de todos los tiempos… hasta que Pogacar lo supere.

La Primavera Ciclista

Nadie tiene dudas de que la penúltima etapa de la Volta volverá a ser un escenario de exaltación ciclista. De ello se cuida Primavera Ciclista, un colectivo sin ánimo de lucro, creado y formado por entusiastas de este deporte, como el periodista Isaac Vilalta, portavoz del grupo, y que ha conseguido que toda la comarca del Berguedà enloquezca a la espera de los ciclistas, no sólo en tránsito por Pradell sino en toda la ascensión a Queralt -se instalará hasta una pantalla gigante- y antes y después de la carrera por las calles de Berga; música y tapas ciclistas al acabar la competición.

La subida a Queralt, en la Volta 2024. / LA VOLTA

No es nada nuevo. Eso lo sabe bien Vilalta, asiduo del Tour como profesional de la información. Lo que se hace en el Berguedà es lo que repiten año y año los pueblos de Francia por donde pasará la Grande Boucle. Meses antes excitan a la población, tal cual está haciendo ahora Primavera Ciclista, con coloquios, proyecciones audiovisuales, exposiciones, marchas en bici. Los franceses decoran en amarillo los comercios, los balcones… es el espíritu Tour de France, el mismo que ya devora el Berguedà para que el 29 de marzo vuelva a ser un día salvaje de ciclismo.

El perfil de la sexta etapa. / LA VOLTA

“En Pradell no ha sido necesario efectuar ninguna acción ciclista. No lo hemos hecho porque no tenemos duda de que las cunetas se volverán a llenar de espectadores y también porque hasta ahora la nieve ha dificultado el acceso al puerto. Nos hemos movido para que Berga se vuelva a volcar con la Volta y para recordar la figura de Merckx en el 50 aniversario de su victoria en la comarca”, cuenta Vilalta.

La penúltima etapa de la Volta volverá a salir de Berga, será quizás un poco menos exigente que la del año pasado, habrá un puerto previo a Pradell (La Batallola) y otro justo después (Sant Isidre) antes de afrontar la subida final al santuario de Queralt, donde ganó Merckx hace 50 años y Pogacar, en marzo pasado, camino de una temporada increíble en la que se llevó las victorias en el Giro, el Tour y el Mundial. Casi nada.