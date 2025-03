El Barça, el Mercadona del fútbol

Todos sabemos que no ocurrirá nada. Todos sabemos que todos esos señores (y alguna señora) que siguen yendo a comer a Via Veneto y al Botafumeiro, que siguen representando al Barça, al ‘més que un club’ y, sí, lo siento, a Catalunya, van a irse de rositas de otro escándalo más, del que parecen, sí, según un documental, ser responsables directos.

El presidente sigue tan pancho, creyéndose que es el salvador del Barça. El vicepresidente, que, como el presidente, no se sabe de qué vive, sigue apareciendo en todas las fotos del twitter del asesor del presidente. El amigo íntimo de todos, que fue quien se hizo cargo del Reus, continúa con sus negocios. Y ya no digamos el ‘chaquetas’, gran economista, dicen, que continúa dando clases en Columbia (EEUU) donde, tal vez, les iría de perlas ver el documental ‘Laporta Gate. El Caso Reus 2’, para saber quién imparte clases en sus aulas, a quien tienen como profesor.

Que bien hubiese ido tener este tremendo documental 'Laporta Gate' para mostrarlo durante la campaña electoral de 2021 y evitar que los enterradores del Reus se hiciesen con el Barça

Es una pena, sin duda, que el periodista Andreu Rauet, autor de este tremendo documental, no hubiese tenido listo semejante documento para mostrarlo durante la campaña electoral de 2021. Curiosamente, en aquellos días, hubo barcelonistas que encontraron a faltar que los otros candidatos no le echaran en cara a Joan Laporta haber hundido al Reus. Es más, cuando se lo comentaron en algún debate, él negó tener nada que ver. Rauet demuestra que sí tuvo que ver. Y mucho.

Cuando acaba el documental de Rauet, con la imagen de un ufano Laporta saliendo de los juzgados mientras se escucha, como fondo, la magistral canción de ‘A mi manera’, uno entiende por qué se nos ponen los pelos de punta cuando observamos lo que está ocurriendo en el Barça y, sobre todo, cual es la gobernanza, la manera de mandar y dirigir el club, que ha adoptado Laporta y su séquito.

Todo cuadra

No, amigos, no, el ‘Laporta Gate’ demuestra que nada ha sido improvisado. Reus fue un experimento y, tal vez, no fuese tan fallido. Ahora, nos asustamos de que un tal Darren Dein se lleve 50 millones de euros de comisión (la mitad la paga Nike), de que contrataran a Limak, de que no les cobren a los turcos el millón de sanción cada día, de que, de pronto, exista algo llamado New Era Visionary Group, de que el despacho del tal Ruslan Birladeanu sea un piso cualquiera, de tanto y tanto viaje a Catar, Arabia Saudí y Dubai….

Las hermanas Tartas, en el documental 'Laporta Gate'. / EL PERIÓDICO

Nos están engañando como, en su día, tal y como demuestra este documental, engañaron a los incautos que creyeron en ellos. Antes fue Reus, un club de China de Tercera División, una Masia en China, oficinas en Hong Kong, Toni Cruz de La Trinca, el tal Bryan Bachner….son montajes paralelos, idénticos, dolorosos, con pinta de timo, que, al final, siempre, siempre, acaba pagando el Barça.

Por eso, la frase más importante en los 125 años de historia del Barça, lo siento, no es de Joan Gamper ni de Johan Cruyff ni de Leo Messi, la frase más importante la pronuncia una de las dos hermanas Tartas, engañadas, cuando dice que les han ofrecido recuperar el dinero firmando un contrato falso como trabajadoras del Barça e ir cobrando sin ir a trabajar.

“Vamos, que aquello es como un Mercadona, donde trabajan 3.000 personas, en versión fútbol”. Perdón, pero jamás escuché una frase más idónea y, sobre todo, una mejor explicación a la gestión “familiar”, de cómo se gobierna el FC Barcelona.

Puede que el Reus fuese un experimento, puede, pero lo que demuestra este documental es que aquel trilerismo ha tenido su continuidad en el actual Barça, desde Hong Kong a Catar, pasando por China.

Miren, no se gasten el dinero en Netflix, Max, Disney, Amazon Prime, Rakuten TV, Prime Video, Mediapro, Movistar +, Sky Showtime, ahí no encontrarán la historia de un timo despiadado, doloroso, cruel, muy cruel. Vayan, simplemente, a YouTube y escriban ‘Laporta Gate’. Alucinarán y sabrán por qué tenían razón aquellos que, en la campaña de 2021, anunciaron que la gente que había hecho desaparecer al Reus no podían ganar las elecciones. Las ganaron y pasa lo que pasa.

Rauet ha puesto luces largas a nuestra miopía. Ahora es bastante más fácil entender por qué existen tantas cláusulas de confidencialidad, las mismas que, a lo largo de los últimos años, han utilizado los mismos personajes para driblar sus pagos a quienes confiaron su dinero.

¡Ah! y me olvidaba, o no, al hermano de las hermanas Tartas, a Antonio, pintor, no le ofrecieron ponerlo en nómina en el Barça y cobrar sin ir a trabajar, simplemente le propusieron comprarle 50 pinturas, a 1.000 euros por lienzo, para saldar la deuda.

