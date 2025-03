'Això és Badalona: La Penya Land', el clamor del Joventut para celebrar su 95º aniversario

El 30 de marzo de 2025 La Penya celebra 95 años. Para la gran fecha, el club verdinegro ha dado el pistoletazo de salida a lo que espera que sea un lustro de celebración hacia el festejo del centenario de la entidad. Por ello, se ha creado una nueva campaña que pretende enfatizar los lazos del club con la ciudad de Badalona a través del eslogan 'Això és Badalona: La Penya Land'.

"Llegar a los 100 es una hito muy importante. No hay muchas entidades que puedan decir eso. Es una entidad deportiva, muy vinculada a la ciudad y al baloncesto, que no siempre es fácil de sobrevivir y más en el mundo tan globalizado en el que vivimos. Tenemos que celebrarlo y ser ambiciosos. No pararnos aquí y los cinco años que quedan mejorar cosas. Badalona siempre se ha identificado con La Penya pero hay que remarcarlo", confiesa Pau Ribas, jugador del primer equipo, a EL PERIÓDICO. "Es un buen momento para el club y para la ciudad. Todas las campañas que vinculen las dos cosas son buenas para que nuestros aficionados sean los máximos posibles", añade.

La apuesta por el femenino

Vallas publicitarias, merchandising o insignias para los socios más antiguos serán algunas de las actuaciones de la campaña. También se disputará el Trofeo internacional Ciudad de Badalona, para el cual se están buscando contendientes. "Llevo poco tiempo, es mi segundo año, pero desde el momento que me salió la oportunidad quise venir. La Penya es un club histórico. Todo el mundo, hasta los que no saben tanto baloncesto, sabe la historia que tiene este club, y todo lo que han conseguido. No han dejado de trabajar y una muestra es el femenino. Están apostando muchísimo. No es fácil ascender y apostar tanto por catalanas, jugadoras que ya estábamos el año pasado. Es un orgullo estar hoy aquí y poder vivir esta celebración", cuenta Inés Santibáñez, jugadora del primer equipo, a este medio.

Presentación de los actos del 95 Aniversario del Joventut de Badalona / Dani Barbeito/Sport

Sin duda, además de los incontables hitos de la entidad, el haber apostado por el deporte femenino con un equipo que ahora está en Primera División es de los más importantes. "Es un orgullo. Para todas las jugadoras pequeñas de la cantera somos referentes. Aquí tenemos la cantera más grande de España y el hecho de tener referencias más arriba, para que niñas se puedan fijar, es vital. Hace muchos años no se podían fijar en otras jugadoras. Para mí es un orgullo tener al lado a Ante Tomic y a Pau Ribas. Quien nos lo iba a decir hace un tiempo que iba a llegar este momento. Todavía queda mucho por conseguir pero poco a poco se está luchando mucho y consiguiendo muchas cosas para el baloncesto femenino", añade Inés.

El poder de la cantera

"Yo soy un privilegiado, que soy aficionado de un club en el que puedo defender los colores y ser su jugador. Es impensable. Pasa pocas veces. He nacido aquí y crecí aquí. Tengo la posibilidad de jugar en mi equipo. Lo vivo de una manera muy positiva unas veces y otras no tanto, porque tengo una responsabilidad extra que tú mismo sientes. Lo llevo bien y estoy contento de poder tener este reflejo de toda mi vida en un club deportivo", cuenta Pau Ribas.

"Mi padre jugó en La Penya y fue campeón de Liga. Pese a eso, la socia de la familia con un número más antiguo es mi madre, que está por debajo de los 200 ya. Tengo claro que no estaré en activo para el centenario [ríe]. Pasan rápido, pero cinco años son mucho deportivamente. La Penya debe seguir siendo ambiciosa y mantenerse como un club diferente con una base enfocada a la cantera para que muchos niños den el paso y nos ayuden a llegar al centenario en un buen momento deportivo. El jugador de la cantera es el que marca el techo de este equipo", concluye el jugador nacido en Badalona.