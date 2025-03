La New Era del moldavo Birladeanu promociona sus negocios con el Barça trayendo a a estrellas del reguetón al Sant Jordi

El Fútbol Club Barcelona y New Era Visionary Group, la empresa propiedad del enigmático moldavo Ruslan Birladeanu, han encontrado una buena manera para promocionar sus negocios. Sí, es la compañía cuya filial española fue constituida con un capital social de 3.000 euros en un domicilio particular de 85 metros cuadrados en el barrio de Sant Andreu y que, sorprendentemente, logró convertirse tanto en el 'partner' oficial de telecomunicaciones del Barça hasta el 31 de diciembre de 2030 como en uno de los compradores de un paquete de asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou que el pasado mes de enero permitió la inscripción de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor. Pues bien. New Era, en un movimiento que ha pillado con el pie cambiado a la industria musical, se ha encargado "de la promoción y difusión" -así reza la nota oficial difundida- de un concierto que contará con tres estrellas de reguetón clásico: Nicky Jam, Luis Fonsi y Arcángel.

Ruslan Birladeanu, propietario de New Era. / Jordi Otix

Se trata de un 'show' para 13.000 personas en el Palau Sant Jordi a celebrar el próximo 29 de abril a partir de las 17.00 horas. En la industria ha sorprendido la celeridad en la organización de un evento de semejantes características. También la confección de la página web en la que se han comenzado a comercializar las entradas, con un diseño de lo más escueto. De hecho, algunos sistemas advierten sobre la "dudosa reputación" cuando se trata de acceder a dicha página (https://energyfest.es). Las entradas tienen un precio de entre 80 y 220 euros y el festival tiene el nombre de Energy Fest.

Barça Mobile

Nicky Jam, artista de éxitos como X, 'Hasta el amanecer' o 'El Perdón', Luis Fonsi ('Despacito' o 'Échame la culpa') y Arcángel ('Pa que la pases bien', 'La Jumpa') son tres de los artistas internacionales más preciados de la música urbana latina. Su aterrizaje conjunto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que venía barrutándose desde hace días en diversos foros barcelonistas, ha resultado una propuesta de lo más impactante para promocionar Barça Mobile. Es decir, la operadora móvil virtual que el Fútbol Club Barcelona ha encargado a sus socios de New Era -la infraestructura de las redes debería correr a cargo de Orange- de cara al nuevo Spotify Camp Nou.

El anuncio de dicho concierto ha corrido a cargo de la propia New Era, no por parte de los canales oficiales del Fútbol Club Barcelona. En el club azulgrana aguardan a una presentación oficial de Barça Mobile para las próximas semanas.

En la publicación de Instagram en la que New Era patrocina el concierto aparece etiquetada la agencia de contratación musical GNB Agency, radicada en Bucarest (Rumanía), y que trabaja también en territorios como Moldavia, Kazajistán y otras repúblicas ex soviéticas.

Ruslan Birladeanu participó en el último Mobile World Congress celebrado en Barcelona. Lo hizo con una corbata azulgrana y acompañado de su hijo Andrei, quien a su vez obtuvo la licencia de relojes de lujo de la marca Jacobs & Co conmemorativos del 125º aniversario del FC Barcelona a través de una sociedad constituida en Estonia con 100 euros de capital social.