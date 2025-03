“‘De cualquier manera vais a cobrar’. ‘¿Cómo?’ ‘Voy a decirle al Barça que os contraten'"

“‘De cualquier manera vais a cobrar’. ‘¿Cómo?’ ‘He pensado que voy a decirle al Barça que os contraten. Como sabéis en el Barça están metidos todos (...). Podéis entrar vosotras también’. 'Y nosotras, ¿qué vamos a hacer en el Barça? (…) ‘No tenéis que ir a trabajar. Simplemente es un contrato y se os va pagando’”.

Dos hermanas en edad de jubilación rememoran en el documental ‘Laporta Gate’, del periodista Andreu Rauet, la forma en que se les propuso recuperar una inversión fallida, que ellas en realidad estiman que fue una estafa, en el desaparecido Reus Deportiu y en un club chino. En su denuncia en un juzgado de Barcelona constan más situaciones de este tipo, de inversores a los que Joan Laporta habría abierto las puertas a una nómina en el club azulgrana para compensar las pérdidas de un negocio privado.

Fragmento del documental 'Laportagate 2' / Andreu Rauet

Aparece, por ejemplo, el nombre de Toni Cruz, de 78 años, productor de televisión, creador de Gestmusic e integrante de La Trinca. Cruz fue incorporado al FC Barcelona por Laporta en 2023 en calidad de asesor externo de Barça TV y ahora forma parte del consejo de administración de Barça Produccions SL. Él también habría perdido dinero con el Reus Deportiu. Y aparece el nombre de Bryan Bachner, hoy responsable de Barça Vision y director de las oficinas del club en Hong Kong y Nueva York

“En el documental se realizan acusaciones muy contundentes en las que yo no entraré a hacer juicios de valor de si son ciertas o no, pero las dos hermanas explican que se les ofreció trabajar en el Barça de forma ficticia. Una acusación muy importante y que al socio barcelonista debería preocupar”, comenta Rauet, de 24 años, en un encuentro con EL PERIÓDICO días antes del estreno de la pieza audiovisual, celebrado hoy en los cines Texas. A partir de esta noche puede verse en Youtube.

Rauet empezó a indagar en la inusual disolución del Reus Deportiu por deudas e impagos cuando militaba en Segunda A, en 2019. Lo hizo como trabajo de fin de grado junto a dos compañeros. Sentían que se lo debían al club de su infancia. De ahí salió una primera pieza audiovisual, el 'Caso Reus'. Optó después Rauet por seguir investigando en solitario. “He ido rascando, llamando a puertas, y conozco a algunos inversores inquietos que se dan cuenta de que no han sido los únicos y consigo incluso que se atrevan a hablar ante la cámara en el documental”.

Laporta, en la Ciutat de la Justícia para declarar por presunta estafa / JORDI COTRINA

Y así, poco a poco, ha ido trazando la gruesa línea de la sospecha que une al Reus, un club chino y el Barça de Laporta. Una trama que acumula cinco denuncias en los tribunales -cuatro en vigor-, más de una decena de afectados y unas pérdidas mínimas de unos siete millones de euros, posiblemente más. En tres de ellas, Laporta aparece como imputado y en otra, como testimonio.

Propuesta suculenta

El origen se remonta a cuando Joan Oliver, Xavier Sala i Martín, Rafa Yuste y el propio Laporta forman la sociedad de asesoría Core Store SL. Más tarde Laporta y Oliver constituyeron CSSB Limited, dedicada a la gestión deportiva y con sede en Hong Kong, que entró con participación mayoritaria en el Reus. Laporta siempre defendió que fue un proyecto personal de Oliver, el que fuera director general en su primera etapa en el Barça.

A una serie de personas se les propuso una inversión suculenta en el Reus y en un club universitario chino, el BIT, unidos por la voluntad de crear una especie de Masia en el gigante asiático. Estos inversores eran seducidos por una pareja que hacía de intermediaria y que figuran como imputados en todas las denuncias. Lo mismo que Oliver. Y que Laporta, excepto en una. Según los testimonios recogidos en el documental y en los juzgados, ni se les devolvió lo invertido, ni el interés pactado, que era del 6%. Y todos ellos, sin conocimientos financieros alguno, consideran que en realidad todo fue una estafa deliberada.

Joan Oliver, máximo accionista del Reus Deportiu. / IGNASI PAREDES

Laporta, Oliver, Yuste y Sala i Martín figuraban en la documentación que se les presentaba a los posibles inversores como garantía de fiabilidad. “Es evidente que hay un vínculo. Delictivo o no, pues no lo sé, ya lo dictaminará un juez. Pero sus nombres aparecen como responsables en la empresa que era propietaria del Reus”, explica Rauet.

El presidente azulgrana firmó incluso un papel de garantía a un inversor en nombre de CSSB Limited. Y desde su despacho legal de Barcelona se distribuyeron los pocos intereses que se devolvieron. Laporta sostuvo siempre que su papel fue solo testimonial. Pero en su reciente declaración en los juzgados por una de las denuncias, el máximo dirigente azulgrana habló en primera persona sobre el Reus.

“Laporta ahí resbala. Es sorprendente y es significativo que después de cinco o seis años diciendo que no tenía nada que ver con el Reus, por primera vez se refiere a las ofertas que recibieron para vender el club en primera persona”, dice el periodista.

Cuatro denuncias en marcha

Entre los supuestamente estafados figuran las hermanas Paula y Carmen Tartas, que aportaron 400.000 euros (denuncia 1). Un hermano suyo que puso 50.000 (denuncia 2). Una familia a la que le tocó una Primitiva de 34 millones y que invirtió 4,7 millones tanto en Core Store como en CSSB (denuncia 3). Y el tenista Albert Ramos, que perdió 100.000 euros (denuncia 4). Quizá con la exposición de las denuncias y el documental surgen más víctimas. Sospechas de que hay más afectados que optan por callar -algún exdeportista entre ellos-, existen. Dónde fue a parar todo el dinero es la incógnita que eleva el documental y que Hacienda está investigando.

Toni Cruz y Mainat / AGENCIAS

Se producen ahora mismo movimientos de abogados para juntar todos los casos en un único juzgado de instrucción. “Sería más fácil para que pudieran avanzar y no prescriban. Al fin y al cabo son casos muy similares", explica Rauet. Si no sale nadie del FC Barcelona ofreciendo su versión en el documental, no será porque no lo intentara. "Envié emails, whatsapps, llamé... No obtuve respuesta. La única, que con el proceso abierto no era conveniente manifestarse". Sala i Martín, preventivamente, le bloqueó en Twitter sin ni siquiera haberse dirigido a él.

Bryan Bachner. / Agencias

Para cerrar el círculo entre el Reus, el BIT y el Barça, anotar algunos nombres más. Joan Sentelles, actual director operativo del Espai Barça, fue vocal y gerente en el momento de la quiebra del Reus. Pere Mellado, ahora jefe de los servicios jurídicos en el club azulgrana, era el secretario del club desaparecido. Y el mencionado Bryan Bachner, fue cabeza de lanza en el proyecto BIT. "Bryan Bachner está untado, le han metido de director en Asia y bien calladito", dice en un momento del documental la intermediaria.