Unzué: "Prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido plena hasta el último día"

"Prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido plena hasta el último día". Juan Carlos Unzué lo tiene claro. Tras ser diagnosticado con la enfermedad de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en junio de 2020, el exportero de Osasuna, Barça y Sevilla, ha sido rotundo en una entrevista que ha concedido a Carles Mesa en Ràdio 4.

“No me gustaría que nadie pierda un solo día pensando en mí teniendo pena porque lo no lo merezco”, ha dicho el exguardameta navarro, que se ha convertido en la voz y la bandera para obtener las mejores herramientas, tanto económicas como de visibilidad, para todos los pacientes que padecen la ELA.

"Acepté que la ELA iba a formar parte de mi vida", ha explicado Unzué, quien detectó los primeros síntomas en junio de 2018 cuando un dedo de su mano izquierda "no funcionaba como debería", además de que notaba un cansancio especial después de sus habituales salidas con la bicicleta. Y después, ya le comunicaron los médicos el diagnóstico definitivo. "Hace dos o tres años firmé mis últimas voluntades. Y en esas últimas voluntades estaba la pregunta de si quería hacerme la traqueostomía", le contó el exportero al periodista de Radio Nacional de España.

Pero Unzué ya no tiene la misma idea. "Y en aquel momento dije: ‘Sí’ Estaba totalmente convencido”, ha reconocido elexportero de someterse a la traqueostomía. "Y hoy os tengo que decir que, totalmente convencido, no me la voy a hacer cuando llegue ese momento”, ha revelado, al tiempo que explicaba "las dos razones" que le han movido a cambiar su decisión inicial.

"Pero antes de explicarlas quiero decir bien claro que tengo mi total admiración por las personas afectadas que he conocido que se han hecho la ‘traqueo’ y le han dado un sentido a su vida. Les tengo admiración, pero yo siento que no voy a tener la calidad de vida suficiente para estar contento y para disfrutar", ha subrayado Unzué.

Por esas razones, Unzué, que ha dejado recientemente de comentar los partidos por DAZN porque cada vez tiene más dificultades para hablar ante el avance de la ELA, no tiene ningún tipo de dudas. "Prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido una vida plena hasta el último día".