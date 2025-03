Luka Doncic y Austin Reaves resurgen a los Lakers sin LeBron: segunda victoria seguida

La lesión de LeBron James en Boston terminó con la buena racha de Los Lakers de ocho victorias consecutivas, y empezó con la mala de cuatro derrotas seguidas. Sin embargo, después de una gira por el Este gris, los angelinos se han hecho fuertes en casa y esta madrugada han sumado el segundo triunfo consecutivo al aplastar a los Spurs (109-125), aun sin el 'rey', pero con Doncic y Reaves más líderes que nunca.

El esloveno, sin hacer su mejor partido, ha rozado el triple doble, prueba de lo buen jugador que es. El ex de Dallas ha terminado el partido con 21 puntos, 9 rebotes y catorce asistencias. Impreciso en el tiro con un 5/20 en tiros de campo y un terrible 1/7 en triples, su mágica habilidad para hacer circular el balón, le ha permitido tapar una 'mala' noche en lanzamiento.

En 2013, el legendario Kobe Bryant encadenó 62 partidos seguidos anotando 20 puntos o más como guardia de los Lakers. Con el partido de esta madrugada, Luka Doncic ha sumado su décimo partido seguido con esta estadística y se ha convertido en el segundo escolta laker en prolongar dicha racha. Con solo quince partidos con los Lakers, el esloveno ya bate récords, pero, todavía le quedan unos cuantos enfrentamientos para tratar de igualar a Kobe.

El mejor de los oro y púrpura fue Austin Reaves quien no para de ganar protagonismo, sobre todo desde la baja de LeBron. El '15' de Los Lakers anotó 30 puntos, repartió 6 asistencias y cogió siete rebotes en la victoria de su equipo ante los de San Antonio. En los últimos cuatro partidos, Reaves ha anotado 123 puntos (30 vs. Spurs, 28 vs. Suns, 37 vs. Nuggets y 28 vs. Bucks), un fenómeno en aumento que ayuda -un poco- a suplir el enorme vacío que deja LeBron James en la pista, quien ya suma cinco partidos seguidos sin jugar y se espera que esté fuera una semana más, debido a su lesión en la ingle.

El hijo de LeBron, Bronny James, disputó dos minutos y consiguió anotar un triple, en un duelo que terminó con pelea, cuando Jeremy Sochan de los texanos y Jarred Vanderbilt de los californianos terminaron expulsados tras varios empujones.

Con esta victoria y la pasada ante los Phoenix Suns de Kevin Durant, los angelinos son cuartos en la Conferencia Oeste con un balance de 42-25, inmersos en la pelea por la segunda plaza que ocupan los Rockets tras sumar siete triunfos seguidos, y los Denver Nuggets, su siguiente rival el próximo miércoles.