Alerta en el vestuario del Espanyol con los arbitrajes: "Ahora da miedo"

Han pasado ya horas y días, pero la indignación continúa en el Espanyol. El equipo sufrió en Mallorca un arbitraje desastroso que le condujo al desastre. No es una situación nueva en el club perico, que ya acabó en Segunda hace dos años tras sufrir episodios surrealistas contra el Atlético o el Valencia. Esos recuerdos aún están presentes en los aficionados y en el vestuario blanquiazul.

El Espanyol afronta ahora el parón internacional bajo el recuerdo de esa injusta derrota en Palma, no tanto por el juego (en ese sentido seguramente mereció perder el equipo de Manolo González) sino por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Entre Quintero González, árbitro principal del duelo, y Del Cerro Grande, presente en el VAR, arruinaron las esperanzas de los pericos, que no volverán a jugar hasta el sábado 29 de marzo en casa ante el Atlético.

"Un poco raro"

El técnico gallego, el director deportivo Fran Garagarza y algunos jugadores ya mostraron su tremendo enfado tras el partido. Este martes llegó el turno de Edu Expósito, que compareció en rueda de prensa aún afectado por todo lo ocurrido. "Fue algo que no habíamos vivido nunca. Con el segundo penalti, que lo anuló el VAR, ya empezamos a ver algo un poco raro. También la repetición del penalti, la sensación fue esa, de todo un poco raro", dijo el centrocampista.

La situación fue tan dantesca que ha sido comentada por numerosos expertos del gremio. "Ayer estaba en el sofá viendo la televisión y salió un árbitro que se ha retirado hace nada comentando la jugada y no lo entendía; si él no lo entiende imagínate nosotros", agregó Expósito en referencia a Mateu Lahoz, que analizó el partido en el programa 'El día después'.

"No podemos perder los papeles"

La alerta se ha instalado en el vestuario, pero no quiere alzarse la voz más de la cuenta. Las represalias pueden ser aún peores. "Ahora da miedo, respeto. Nosotros no podemos hacer nada, creemos que cada uno hace su trabajo de la mejor manera posible. Pero sí que es verdad que a veces te dan ganas de abandonar el partido y si lo dan por perdido pues se pierde, pero tocaría irse porque no se puede continuar así".

Expósito recordó también la debacle vivida en Mestalla en mayo de 2023, donde se consumó el último descenso después de una tarde marcada por la polémica. Hasta Darder, ahora en el Mallorca, reconoció los favores del árbitro y se refirió a ese episodio. Aun así, el centrocampista prefiere pasar página y no echar más leña al drama. "Tenemos una imagen, nos ve mucha gente por la televisión, nuestros hijos y familias. No podemos perder los papeles, pero dan ganas de hacerlo", concluyó el jugador perico.