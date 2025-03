Reconstrucción de la remontada del Barça al Atlético: del 2-0 al 2-4 en 25 minutos y 34 segundos

El Barça recurrió al fútbol, y a la paciencia, para asestar un golpe a la Liga recuperando un 2-0 del Atlético con un triunfo demoledor que le mantiene en la cima de la Liga. Un golpe que daña en lo anímico, además, al Madrid porque ve que el equipo de Flick no decae ni cuando está zarandeado, tal y como sucedió en los primeros 70 minutos del Metropolitano.

Pero luego, en una remontada que tuvo el origen en los cambios de Flick que otorgó libertad táctica a Raphinha y cargó el área con una especie de doble ‘nueve’ (Lewandowski y Ferran Torres), se unieron el fútbol y la épica en 25 minutos y 34 segundos inolvidables.

Minuto 71.41. Estaba el Barça noqueado. Noqueado, de nuevo, por Sorloth, quien anotó el 2-0 aprovechando un despiste defensivo azulgrana (m. 69.31). Iñigo Martínez tiró mal la línea del fuera de juego y no percibió luego durante la jugada que el delantero noruego se alejaba de él para batir con comodidad a Szczesny. Se tarda más de un minuto en validar el gol por el VAR ya que se determina, y con acierto, que las manos previas de De Paul no influyen en las jugadas posteriores -el Barça recupera el balón dos veces-, por lo que el Metropolitano festeja ya el triunfo. Error. Incluso del propio Cholo.

Minuto 77.17. El gol de Lewandowski provoca que el Atlético entre en un universo de dudas. No sabe qué hacer en ese momento. Se produce un saque de banda a favor del Barça, junto al banderín de córner derecho del ataque cholista. Ahí nace el 2-2 en un ejercicio lleno de calma y paciencia. Justo en el momento en que el partido había adquirido un tono más imprevisible. Sacó de banda Iñigo (m. 76.36) y ese balón, sin que lo tocara ni un solo futbolista del Atlético, terminó en la cabeza de Ferran Torres, el ‘nueve’ mentiroso que sacó Flick para llenar el área de puntos de remate.

Toca y toca. Y vuelve a tocar. De nuevo, hasta nueve futbolistas aparecen en esa acción. Todos, menos los polacos. TEK y Lewandowski no tienen el honor de participar en la acción del 2-3, donde los azulgranas tienen ya encerrado al equipo de Simeone, aturdido por lo que había sufrido. Sin percibir entonces que un simple saque de banda -era a la altura del centro del campo y con los 10 futbolistas del Atlético por detrás del balón- acabaría siendo su condena definitiva.

Minuto 97.15. El Atlético ya no sabía dónde estaba. Tenía el partido en su mano y lo estaba perdiendo por 2-3 sin imaginar que la tortura no había terminado aún. Un saque de banda a favor del equipo de Simeone, y en su propio campo, en la posición del lateral izquierdo desencadenó el caos. Reinildo, de forma apresurada y precipitada, lanza con las manos hacia Pablo Barrios (m. 97.07), al que mete en un lío del que ya no sabe salir.

Y no sale porque ahí entra en acción Raphinha, quien lleva inoculado en su sangre el rasgo identitario del Barça de Flick. Presionar hoy como si no existiera el mañana. Insiste y muerde el brasileño provocando el error de Le Normand, que había ido en ayuda del joven medio centro colchonero. Y, de pronto, el balón cae en los pies de un astuto Ferran Torres. Cuatro controles previos y un zapatazo con la derecha abaten al ‘cholismo’ y demuestran que el Barça es un equipo con alma. Y con goles. Cuatro en menos de media hora.