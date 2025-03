Esto es fútbol, papá, esto es fútbol, que diría Bordalás

No va de árbitros. Ni siquiera de estrellas. Tampoco de equipo. Tampoco de plantilla. Yo creo que va de creértelo o no creértelo. De pensar que puede ser tu año. No hablo de soñar, los sueños no sirven de nada y eso que en deporte se emplean como si fuesen ciertos, como si se cumpliesen cada semana, casi cada día.

Va de estar preparados, mentalizados, físicamente fuertes, tal vez y, en eso, el Barça de anoche era más fuerte que el desgastado Atlético, posiblemente, sí. Pero sobre todo va de fe en lo que haces. De ganas de ganar. Y eso, en este Barça que ha parido Hansi Flick, que es el primer guardian para evitar que se disparen los sueños, ni siquiera pueden disimularlo.

Vienes de palmar en la Liga, en Montjuïc, contra un Atlético al que le puedes meter cinco y pierdes en el último minuto. Y va Simeone y dice que el Barça mereció ganar. Pero, como dijo el gran Bordalás, en la frase más grande de la historia del fútbol “¡esto es fútbol, papá, esto es fútbol!” Vienes de esa derrota muy dolorosa y, poco después, un 4-4 (casi) mortal en Copa, cuando tenías dominado el partido. Y llegas al inmenso Metropolitano, porque ríete tú del majestuoso Santiago Bernabéu, y en un rato estas 2-0 sin haber hecho nada nadie, ni el Atlético, que se dejó querer, ni el Barça, que no sabía como meterle mano.

Simeone y Flick se abrazan antes del Atlético-Barça en el Metropolitano. / Afp / Javier Soriano

Pero este equipo cree. Y no el equipo titular, no, toda la plantilla. Están todos enchufadísimos y, sí, estos sí creen que puede ser su año, un buen año, aunque Flick tenga agarradas las riendas para que nadie se desmadre. Hasta cuando les da tres días de fiesta, les avisa de que no hagan tonterías. Creen tanto, que ni siquiera lo disimulan. Creen tanto, que si tiene que meter goles con cero ADN Barça, los meten con un patadón o dos desde su campo.

En 20 minutos, Lewandowski, Ferran y Yamal, con suerte, pero merecida y eso que no estaba teniendo su noche, le dieron la vuelta al marcador. Era una manera de reivindicarse y una forma de decirle al Cholo que, esta vez, su estrategia de regalarle el balón, jugar como si no fuese local y esperar matarlos al contragolpe, no le daría resultado. Veremos en la vuelta de la Copa. Veremos.

Y es que, ya estamos en el ecuador de la temporada, y, de nuevo, como siempre, lo siento, por el fútbol, por LaLiga, por los pronosticadores, por el Atlético, pero Barça y Real Madrid ya están arriba peleándolo todo, persiguiendo el triplete. Con mejor o peor fútbol, con más suerte o menos, pero arriba.

Lamine Yamal marca uno de los goles del triunfo del Barcelona en el Metropolitano. / Afp

Y repito, no va de árbitros, ni de entrenadores, ni de equipo, ni de plantilla, va de creérselo, de ilusionarse, de pelear. De superar el 1-2 de LaLiga, de ganar el ‘gol average’, de que no se repitan los dos goles finales del 4-4 de la Copa y demostrar, con claros y nubes, que ese partido del Metropolitano, insisto, un escenario inmenso, era de los que podían marcar la diferencia.

El Atlético ya sabe cómo te las gastas y el Real Madrid, que ha sufrido en sus propias carnes la capacidad intimidadora y goleadora de los hombres de Flick, ve este partido y piensa lo que pensamos todos: este Barça va a por todo. Pelea como si fuese a conseguirlo. Y, sobre todo, no se rinde nunca.