Tesfaye Deriba y Sharon Chelimo pulverizan el récord de la Marató Barcelona

El etíope Tesfaye Deriba se proclamó campeón de la Marató de Barcelona este domingo con un tiempo de 2:04:13 pulverizando la marca más rápida del circuito con casi un minuto de margen. El atleta, que no estaba entre la lista de favoritos al inicio de la prueba, dio la sorpresa superando su propia marca personal (2:07:52) en más de 3 minutos y cruzo la línea de meta seguido por el keniano Cornelius Kibet cuyo tiempo fue también más rápido que el récord anterior de la prueba con 2:04:53. Tras ellos, completó el podio Enock Onchari con un tiempo de 2:05:20.

"Me he sentido muy bien, estoy muy contento porque he trabajado mucho. No esperaba romper por tanto mi propio récord, pero eso me hace muy feliz", declaró el ganador tras la carrera. La ausencia de última hora del campeón del medio maratón de la edición del año pasado Kibiwott Kandie suspendido tras negarse a pasar el último control antidopaje, abrió este viernes las listas de favoritos en un año en que la prueba buscaba mejorar los récords deportivos. Hasta este domingo, lo ostentaban el eritreo-suizo Abraham Tadesse en la categoría masculina, desde el año pasado (02:05:01), y en la femenina, la atleta etíope Zeineba Yimer Worku (02:19:44).

Precisamente en la categoría femenina, tras conseguir un segundo puesto en 2023 (02:20:03), regresaba a Barcelona la keniana Selly Chepyego Kaptich como principal favorita para la victoria, pero Sharon Chelimo fue más rápida y se coronó vencedora de la prueba superando el récord de la prueba con un tiempo de 2:19:32. En segundo lugar cruzó la meta la etíope Yebrgual Melese con un tiempo de 2:20:47 y tras ella Linet Masai con 2:21:00. "No estaba esperando romper el récord, pero estoy muy feliz de haberlo conseguido", afirmó Chelimo tras la prueba y explicó que su intención en esta carrera era simplemente superar su récord personal.

Sharon Chelimo cruza la meta rompiendo el récord de la Marató de Barcelona. / Marc Asensio

Campeonatos estatales

La 46 edición Marató Barcelona se ha convertido en una prueba "de récord" al contar con la mayor marca de participantes (27.000), de mujeres (6.750) y de extranjeros (60%) de su historia y que cuenta con mejoras respecto a la "histórica" pasada edición, en la que ya se produjo un cambio de recorrido. Además, la prueba barcelonesa estaba de celebración este domingo tras volver a ser la prueba elegida para disputar el Campeonato de España de Maratón tras 20 años sin serlo y repitió por segundo año consecutivo como Campeonato de Catalunya de Maratón.

Para esta edición, la Marató Barcelona 2025 ha optimizado su recorrido para mejorar la experiencia de runners y público, manteniendo la esencia de la renovación de 2024 pero incorporando cambios clave en el primer y último tramo del recorrido, y añadiendo más de 30 puntos de animación (Hot Spots) para disfrutar plenamente de Barcelona.

En las categorías populares, hasta 27.000 corredoras y corredoras se inscribieron para recorrer los 42,1 kilómetros de un recorrido que ha pasado por los puntos más emblemáticos de la ciudad como la Sagrada Familia, Parc de la Ciutadella o la Torre Glòries en una ruta optimizada y mejorada para esta edición que partía del Passeig de Gràcia para llegar a la meta situada en el Arc de Triomf.