Tebas se enfrenta a Ancelotti por el órdago del Real Madrid

El Real Madrid venció sin demasiadas estridencias al Villarreal este sábado (1-2) gracias a dos goles de Kylian Mbappé y a las paradas de Courtois. De todos modos, ello no rebajó el clima de tensión que rodea últimamente al club blanco, indignado por haber tenido que jugar antes de que se cumplieran 72 horas desde la vuelta de los octavos de final de la Champions en la que venció al Atlético en el Metropolitano tras una polémica tanda de penaltis.

Antes de que comenzara el duelo contra el Villarreal fue Real Madrid TV, cómo no, la que anunció que el Real Madrid no volvería a jugar un partido sin haber cumplido con 72 horas de descanso. "Esto es información. El Real Madrid no volverá a jugar nunca más sin tener 72 horas de descanso. Y para ello pedirá el amparo a la FIFA", dijo la televisión oficial del club. Pero no se quedó ahí la entidad madridista, porque Carlo Ancelotti, acostumbrado esta temporada a recoger todos y cada uno de los postulados que vienen desde las altas esferas, recogió el guante en la sala de prensa de La Cerámica.

"No lo entiendo. Lo mínimo son 72 horas [de descanso]. Pero aquí se prioriza el dinero o los derechos de televisión. Pero no la recuperación de los futbolistas. Desde enero no hemos parado ni un momento (...)", se extendió Ancelotti, que clamó: "Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a hacerlo. Hemos pedido a la liga cambiar dos veces el horario del partido y no ha pasado nada, pero esta es la última vez".

Lo que quizá no esperaba Carlo Ancelotti es que Javier Tebas, presidente de LaLiga, emplearía una vez más su cuenta oficial de X para responder a su manera. Es decir, desvelando lo ocurrido en las últimas horas en la tramoya. Y lo hizo informando sobre una conversación en la que Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, habría pedido comprimir el espacio de descanso entre el partido de la próxima jornada que enfrentará a los blancos contra el Leganés y la vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en el Bernabéu con el objetivo de tener mayor margen con los futbolistas que regresan de los compromisos internacionales.

"Carlo, seguro que Emilio te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada ,el sábado a las 16:15 [del 29 de marzo] para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad [el 1 de abril a las 21:30]. Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 21:00 —seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino— para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes! ¡Que se clasifique a la final el mejor! Saludos".

En cualquier caso, dicho tumulto parte de una de las recomendaciones del sindicato de futbolistas FIFPRO (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales), que recomienda un descanso mínimo de 72 horas entre partidos, no desde una norma de obligado cumplimiento.