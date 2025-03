Joan, olvídate de España, tú misión es salvar al Espanyol

Mira, Joan, no te conozco de nada, pero te voy a decir una cosa, ayer estuve en Son Moix y lo que vi, me hizo pensar que sería tremendo ser amigo tuyo. Lo que hiciste frente al Real Mallorca, ante nuestro ‘Mallorqueta’, es de las cosas grandes que yo he visto hacer a un futbolista y, ya no te digo, a un portero, en un campo de fútbol. Fue tremendo. Único. Muy, muy, bestia.

Mi padre era muy amigo del gran, del inmenso, Ladislao Kubala. Pues bien, Kubala no quería de ninguna manera que sus hijos, Branko, Ladislao y Carlos, fuesen porteros. Decía que un delantero fallaba diez ocasiones, solo ante el guardameta, y si metía el gol del triunfo, en el minuto 93, se convertía en héroe; pero si un portero, tras parar 20 goles, encajaba el de la derrota en el minuto 93, todo el mundo lo culparía de la derrota.

Yo, cuando mis hijos eran pequeños, solíamos bajar al campo de ‘La Leona’, en el pueblo mallorquín de S’Horta, para que me chutasen diez, cien, mil penaltis, qué se yo. Sí sé que el primer día que me puse bajo los palos, entre los postes y comprobé el tamaño de la portería, pensé que era imposible fallar un penalti y, por tanto, más imposible me parecía pararlo.

Te necesitan (y mucho)

Yo no sé si ese señor que ejerce de seleccionador, que más parece, pese a que gana muchos partidos, un empleado de banca, un funcionario, un administrativo, te seleccionará algún día para que defiendas la portería de España. Da igual, Joan. Tú tienes una misión más superior que vestir la camiseta de la selección, que la vestirás, descuida, pero no ahora. Ahora eres el único que puede salvar al RCD Espanyol.

Joan García, ayer, en Son Moix, parando uno de los tres penaltis que le lanzaron.DERA / EFE / EL PERIÓDICO

Y eso lo sabe todo el mundo, empezando por tu club, que se negó a venderte al Arsenal cuando vinieron a buscarte (mira qué casualidad, uno de los porteros preferidos de De la Fuente es del Arsenal, el club que te persigue) y terminando por tus compañeros, esos que no cesan de chocarte los cinco, abrazarte, besarte (se pasan el partido besándote, me he dado cuenta) y golpeándote la espalda de tantas gestas, paradones y milagros que te han visto hacer.

Los tres penaltis que te lanzaron en Palma no eran fáciles de parar y menos, repito, en la inmensidad de esa portería que, contigo entre palos, se parece demasiado, no ya a una portería de balonmano, sino de hockey sobre patines. Tu presencia o empequeñece al lanzador o disminuye el tamaño de la portería. O, simplemente, tú te conviertes en gigante, ansioso como estás por ser, que lo serás, que lo eres, el salvador del RCD Espanyol.

No existe, tú has sido el primer portero de la historia, fijo, seguro, que para tres penaltis y se convierte en el héroe del partido, pese a perder el encuentro.

A nadie, absolutamente a nadie, le ha ocurrido lo que te sucedió a ti, ayer, en Son Moix. Ningún portero, seguro, fijo, detiene tres penaltis en un partido y pierde, ningún portero se convierte en héroe de un encuentro que ha perdido, eso te ocurrió a ti en un partido en el que, de nuevo, tus compañeros te tuvieron como salvador…pero no fue suficiente.

Desde luego, una cosa sí te diré, De la Fuente ya sabe que se ha equivocado, ya sabe que tú estás entre los tres mejores porteros de LaLiga, así que no te inquietes por no ir a ‘La Roja’, como dice el gran Manolo González, acabarás yendo y no te podrán sacar de allí, pero, ahora, recuerda, tienes una misión, nada fácil, que es salvar al Espanyol. Y en ello estás.