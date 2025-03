Atlético-Barça y la Liga en juego: Simeone, la piedra con la que siempre tropieza Flick

Dos partidos lleva el Barça de Flick contra el Atlético de Simeone. Y los dos en casa. Pero ni una sola victoria, frustrado como ha quedado el equipo azulgrana, tanto en la Liga (derrota por 1-2) como en la Copa del Rey (desperdiciando una gran remontada hasta situarse 4-2 y terminar luego 4-4). Es el ‘Cholo’ una piedra en el brillante camino de Hansi, quien se asoma hoy a una cita en la que podría hasta eliminar a un rival en la lucha por el título liguero.

El Barça llega fresco y lozano tras liquidar el pase a los cuartos de final de la Champions con autoridad y belleza abatiendo en apenas 45 minutos al Benfica. Los otros 45 fueron gestionados desde la inteligencia y la calma, ahorrando kilómetros a las gastadas piernas de los futbolistas azulgranas.

Gastado y derrengado quedó el Atlético tras una angustiosa prórroga en el derbi madrileño que le dejó fuera de Europa. Resbaló Julián Álvarez en la tanda de penaltis, actuó el VAR y el cholismo, por mucho que su líder presumiera de que "se lo hemos hecho pasar mal, muy mal, al Madrid", se despidió de Europa en octavos de final.

"¿Qué queréis que os diga? Lo sentí por él, es una acción muy desafortunada", reconoció ayer Flick. "Es uno de los mejores jugadores, un futbolista fantástico, Lo siento por él, repito", subrayó el técnico azulgrana, quien no creer que el Atlético pague en la Liga las repercusiones de la traumática caída europea en su propio estadio. Y ante su gente.

Semana negra atlética

Pero Simeone sabe que maneja ahora un equipo abatido emocional y físicamente porque tuvo en su mano al conjunto de Ancelotti, pero se le escapó más que vivo, obligado reconstruirse en tiempo récord para mantener sus opciones en la Liga.

Viene de dos derrotas en una misma semana: Getafe y Madrid. Una semana que acabaría siendo trágica si el Barça mantiene su explosiva racha: 19 puntos de 21 posibles.

Flick, en la rueda de prensa previa al Atlético-Barça de la Liga que se disputará en el Estadio Metropolitano. / FCBARCELONA

Pero Flick anda más que avisado por esos dos duelos ante el Atlético en los que no encontró premio a su excelente juego ofensivo. Hasta 35 disparos realizó su equipo (16 a la portería de Oblak) para no ganar ninguno de esos encuentros.

"Fueron dos buenos partidos", precisó el alemán. Y no le falta razón. Pero el Barça no ganó ninguno además de encajar seis goles en 180 minutos, algo que, por ejemplo, no logró el Madrid, quien solo le ha marcado dos tantos (0-4 en el Bernabéu y 2-5 en la final de la Supercopa) incapaz de descodificar a los azulgranas.

Sorloth marca el 4-4 frente al Barcelona en Montjuïc. / Jordi Cotrina

En diciembre llegó la derrota liguera con el gol de Sörloth cuando agonizaba hasta el tiempo añadido (m. 90+6). En febrero el frustrante empate copero (4-4) con los tantos del Atlético repartidos al inicio y al final. Al inicio marcaron Julián Álvarez (el 0-1 llegó en el m. 1) y Griezman (el 0-2 iluminó el marcador de Montjuïc al m. 6). Al final anotaron Marcos Llorente (el 4-3 llegó en el minuto 83) y, de nuevo, Sörloth para certificar otra vez en el tiempo añadido (m.90+3) el 4-4 definitivo.

Flick tiene razones más que suficientes porque su Barça no ha aprendido la lección cholista. Y ese mensaje ha ido trasladando estos días, tras eliminar al Benfica, a sus jugadores. "Veo al equipo preparado", fue lo primero que dijo el alemán. Lo ve concentrado y focalizado en el objetivo de ganar por vez primera esta temporada al Atlético, con lo que abriría un boquete de cuatro puntos y un partido menos, el aplazado ante Osasuna.

Está el Barcelona "preparado y concentrado", según su entrenador, para no repetir idénticos errores en el tercer duelo. La fórmula es sencilla y clara. Falta saber, sin embargo, si su plantilla la entiende. "Debemos estar concentrados hasta el final del partido. En el primero no lo estuvimos al final. Y en el segundo ni al principio ni tampoco luego al final. El Atlético es un equipo que si cometes errores te hace daño. Tenemos que ir con cuidado", dijo casi implorando Flick, cansado de facilitarle el trabajo al ‘cholismo’.