Míchel revela que la lesión de Bryan Gil "no pinta bien" y corre el riesgo de perderse lo que resta de temporada

"No, no pinta bien. Pero estamos pendientes de que Bryan Gil hable con el doctor Cugat". Míchel, el entrenador del Girona, ha asegurado que se evaluará el esguince de rodilla que ga sufrido el extremo, ausente ya en el empate contra el Valencia (1-1). "Si se tiene que operar se perderá lo que resta de temporada, pero es algo que deben decidir hablando con el doctor", ha apuntado el técnico de Vallecas, al tiempo que ha confirmado que la lesión muscular de Iván Martín “tampoco pinta bien” porque corre el riesgo de estar más de un mes de baja.

"Ha notado un pinchazo, ha sido en un sprint", ha reconocido Míchel refiriéndose al percance muscular padecido por Iván Martín, que se une, además, a la posible pérdida de Bryan Gil para el tramo final de la Liga. Tiene un esguince en la rodilla derecha. Por eso, Stuani, nada más marcar el gol del empate, acudió al banquillo para buscar una camiseta con el número 20, el que luce Bryan Gil, para ofrecerle un pequeño homenaje.

"Ojalá hubiera entrenado a Stuani hace 10 años. Pero tiene 38 años y tenemos que encontrar entre el equilibrio entre los minutos de calidad y de cantidad", ha dicho Míchel sobre el delantero uruguayo, que ha marcado los dos tantos en los dos últimos encuentros del Girona. Anotó de penalti en Cornellà-El Prat contra el Espanyol (1-1) y firmó un soberbio cabezazo para equilibrar la ventaja en Montilivi contra el Valencia (1-1).

Míchel, el técnico del Girona, durante el duelo contra el Valencia en Montilivi. / Afp

"Estamos compitiendo bien, pero las sensaciones no son de mirar a Europa. Ni tampoco mirar hacia abajo. No he visto nunca que el equipo no puede competir o ganar, pero necesitamos mejorar muchos aspectos del juego. No es tan fácil tener más pegada, hoy es un golazo de Stuani, pero ¿cuántas situaciones claras de gol hemos hecho? ¿cuántas? Muy pocas, muy pocas", ha reconocido Míchel. lamentando que "no veo la regularidad de juego y resultados para decir: ¡Vamos a ir a Europa!".