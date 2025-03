Marc y Àlex Márquez vuelven a coronarse juntos en Argentina

No hubo carrera. No hubo 'sprint' alguno. No hubo color. Sí, perdón, el rojo, el rojo de Ducati, el rojo de Marc Márquez, el rojo de una apuesta firme, el del ocho veces campeón del mundo de motociclismo que, tras su accidente de 2020 en Jerez, sus cuatro operaciones en su húmero derecho, su sacrificio continuo, ha vuelto a ganar con una mano la carrera de este sábado al 'sprint', de 12 vueltas, en la que ha tenido pegadito a su colín a su hermano Àlex.

La salida de Marc fue impecable. La salida de Àlex, excelente. La salida de 'Pecco' Bagnaia, desde la segunda fila, también. Y así se colocaron los tres grandes protagonistas de Buriram, Tailandia, al llegar a la primera curva del trazado argentino. Y, a partir de ahí, a partir de entonces, MM93 decidió imprimir un fuerte ritmo, rodando a 1.37 minutos, que solo pudo sostener y no siempre, pues al final tuvo que ceder como le ocurrió a Buriram, el 'hermanísimo', que, sí, cierto, estuvo más cerca de Marc que en Tailandia, pero no le sirvió para ganarle, para poder asustarle, para poder intentar alcanzar la victoria.

Dominio de Marc

Marc, con los pies en el suelo, sereno, firme, no tuvo susto alguno durante la docena de vueltas de la prueba de este sábado y, al final, cruzó la meta sin presión alguna y dominando plenamente la moto, las vueltas y el ritmo de la 'sprint'. Tras un arranque espectacular de los hermanos, Marc, en su intento de alejarse de Àlex, marcó la vuelta rápida en el tercer giro, pero el 'hermanísimo' siguió pegado a su colín con otro pilotaje perfecto.

"Ha salido todo perfecto, como lo teníamos previsto y se ha notado que hemos mejorado un poquito más la puesta a punto de nuestra moto en el entrenamiento de esta mañana", señaló el mayor de los Márquez Alentá, que mañana, domingo, intentará conseguir una nueva victoria, la 90 de su palmarés, para empatar con el mítico Ángel Nieto, "cosa que me haría muchísima ilusión, mucha".

"Àlex ha estado fantástico en la carrera de hoy, Yo he apretado de firme desde el inicio y no me podía despegar de él, así que mañana, con el doble de vueltas, será, tal vez, más duro aún ganarle" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

"La verdad es que hoy, en esta carrera corta, Àlex ha estado fantástico y veremos si mañana, con el doble de vueltas, me puede presentar aún más batalla, pues yo he tirado fuerte, duro, corriendo bastante riesgo en las primeras vueltas para ver si lo dejaba atrás, pero el tío ha estado firme y solo al final, en las últimas vueltas, he podido abrir un poquito más de hueco, pero la verdad es que temía tener que jugármela con él en la última vuelta, cosa que podría ocurrir, insisto, mañana con el doble de vueltas".

Al gran papel, al inmenso papel, al incontestable ritmo de Marc Márquez, le siguió un extraordinario Àlex, un eficaz, pero decepcionado, 'Pecco' Bagnaia, todos con Ducati, y un sorprendente y feliz, muy feliz, Johann Zarco, que colocó a la Honda en un lugar privilegiado, después de tanto sufrimiento. "Hoy no se podía hacer más, los dos hermanos eran más veloces y, tras una buena salida, ha sido imposible alcanzarles y presentarles batalla, veremos mañana con el doble de vueltas", señaló Bagnaia. "Feliz, muy, muy feliz por mí y por Honda, por todo el equipo, sabía que podíamos hacer una buena carrera y aspirar a casi todo", comentó Zarco.

Clasificación 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 37.331 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.903 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 3.859 segundos; 4. Johan Zarco (Honda), a 5.026 segundos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 6.451 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 49 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 38; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 30; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 21 y 5. Ai OGURA (Japón), 17.