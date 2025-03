La indignación de Manolo González tras el 2-1 del Mallorca: "Si digo todo lo que pienso dejo de entrenar este año"

"Todo lo que ha pasado aquí no lo había visto mi vida. Esto le pasa al Espanyol y no le importará a nadie, ¡claro! Bueno, solo a los que estamos aquí. Si digo lo que pienso, no vuelvo a entrenar esta temporada. El vestuario está muy jodido". Esa frase de Manolo González, el entrenador del Espanyol, resumía la sensación de enfado e impotencia. "¡Basta ya, basta ya! ¡Es surrealista! Pedimos respeto para el Espanyol", exclamó Fran Garagarza, director deportivo del club blanquiazul.

"Nos han sacado del partido. Te vas de aquí con cara de imbécil", denunció el técnico perico intentando digerir un volcánico final del encuentro en Mallorca. "Han pasado muchas cosas extrañas que no tienen sentido", precisó, dolido por la respuesta arbitral.

La tarde en que Joan García paró dos penaltis. Uno a Muriqi; otro a Abdon. Y paró Joan García, a quien el Espanyol considera como "el mejor portero del mundo", por mucho que Luis de la Fuente no se lo lleve con la selección española. Pero no pudo con el tercero, repetido por decisión del VAR varios minutos después de la doble y antológica acción del meta perico. No pudo con el tercer lanzamiento, ejecutado con precisión y potencia por Muriqi, mientras el Espanyol expresaba su ira por la actuación del colegiado andaluz Quintero González.

El arbitraje del VAR

Aunque no toda la responsabilidad era suya, ya que Del Cerro Grande, quien estaba en la sala VOR de Las Rozas (Madrid), tuvo un papel determinante en un inesperado desenlace final. No vieron, además, un posible penalti sobre Jofre Carreras. "Irnos de esta manera, hablando claro y catalán, toca muchos los cojones, la verdad", dijo Manolo González. "Si digo todo lo que pienso no vuelvo a entrenar en todo el año porque perder así hace mucho daño", añadió el entrenador blanquiazul.

“No tengo explicación, no tengo explicación. No hablo del rendimiento ni del juego del Mallorca. Sí que valoro que el partido lo condiciona todo lo que ha pasado. Nos saca del partido, es así”, insistió Manolo González. "Pensaba que estábamos en la Copa del Rey y en una tanda de penaltis. Pero esto no se ha visto nunca. Una persona que lo haya visto fríamente tampoco encontrará ninguna explicación", comentó.

Solidaridad bermellona

"Entiendo el sentir del Espanyol, si estuviese en esa situación me quejaría pero, salvo la última polémica, la regla es clara y si entra un jugador de cada equipo debe repetirse", afirmó tras el encuentro el técnico del Mallorca Jagoba Arrasate. "Esto es lo malo del arbitraje de hoy en día, se rearbitra mucho, hay mucho tiempo de incertidumbre y piensas que Joan se ha movido. Luego revisan una posible invasión, se repite porque entra uno de cada equipo. Este es el fútbol moderno que no nos gusta", explicó sobre los tres penaltis lanzados de su equipo.

"No me gusta esa incertidumbre, soy de lo que soy y nos ha salido a favor, pero parar el juego tanto no me gusta. Hay un momento que no sabíamos lo que pasaba pero sí me gusta ganar, remontar y tener 40 puntos a falta de 10 jornadas", añadió.

"El club debe dar un paso adelante"

Se quiso el técnico del Espanyol morder la lengua. Sabía que si contaba todo lo que pensaba se exponía "a una sanción durísima". De ahí que orientara el foco del malestar a la directiva, instándola a que dé "un paso adelante" para mostrar toda la indignación del universo perico.

"Son muchas situaciones que no me corresponden a mí. El club debe dar un paso adelante y decir algo", dijo Manolo González, recordando que "el segundo penalti no es penalti, no es penal, no es penal..." No podía entender el técnico perico "todo lo que pasó" en Mallorca. "No lo había visto en mi vida, la verdad", insitió en repetidas ocasiones.

"¡Basta ya, basta ya, basta ya...! El club y la afición necesitan un respeto. ¡Y no lo vemos! ¡Es surrealista, es surrealista! Nos estamos jugando la vida. No se respeta al Espanyol. Ellos me han dicho: 'Es lo nunca visto'!'" Fran Garagarza — Director deportivo del Espanyol

“Es increíble, es increíble. Se debe tener respeto al Espanyol y no se le está teniendo. Se lo he dicho al árbitro. Esto no es fútbol”, dijo Fran Garagarza, el director deportivo del club blanquiazul. “Mi pregunta es si esto valdría con otro club. ¡Basta ya, basta ya, basta ya! Todos cometemos errores, pero otra cosa es complicarse la vida, se está perdiendo la esencia", abundó Garagarza.

"El que ha rearbitrado desde Madrid que haga conciencia de si tuvo algo que bajar con el descenso del Espanyol. ¡Es una cosa surrealista! ¡Estamos indignados... No puede ser!”, comentó el ejecutivo, indicando: “He venido a dar la cara, no la tiene que dar el míster ni ningún jugador. Mi pregunta es: ‘¿Se habría hecho esto a otro club que no fuera el Espanyol? ¡No puede ser, no puede ser!".