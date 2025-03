Correr para superar el maltrato, una historia de superación en la Marató de Barcelona

"Mi historia tiene un final feliz", reivindica Stella Beazzutti (Rosario, 1976), argentina establecida en Tarragona, a pocas horas de correr el Maratón de Barcelona, este domingo junto a 27.000 personas más.

Llegó a Catalunya en abril de 2006 con un hijo de tres años: Daniel. Debían viajar con el padre, pero la empresa que lo había contratado retrasó su vuelo. No tenían dinero para pagar la penalización para cambiar de fecha ni otros vuelos, así que madre e hijo cogieron primero un autobús a Buenos Aires y después un avión a Barcelona. Era la primera vez que ella volaba, con 30 años. Era la segunda vez que ella salía de Rosario: nació y creció en una familia muy humilde.

Stella y Daniel llegaron a Barcelona sin visado ni carta de invitación. Solo 40 euros. "Vinimos como ilegales", apunta. La policía les retuvo en el aeropuerto. "Nos llevaron a una sala y se quedaron nuestros pasaportes. Nos iban a deportar", dice. Fueron dos horas, quizá tres en esa dependencia del aeropuerto. Con su hijo en brazos, en silencio. En Rosario ya no tenían nada: habían dejado el alquiler y habían vendido o regalado los muebles. "Al final vino un hombre joven que nos nombró y nos pidió que lo acompañáramos. Selló nuestros pasaportes y nos hizo pasar. Nunca supe el porqué y sigo sin saberlo. Fue un milagro", suspira.

"El miedo te paraliza"

Una vez en Catalunya, instalada en la provincia de Tarragona, adoleció el desarraigo. Fue superviviente de violencia machista, de maltratos físicos y psicológicos. La realidad se fue complicando. "Era una situación muy complicada. Muy, muy complicada", reconoce Stella con la voz agrietada.

Un día fueron a alquilar un piso y vio una cinta de correr. Cuando la vio no sabía ni qué era: "La probé y me gustó lo que sentía y pensé cómo sería correr fuera". Un día vio un anuncio de la Milla de Tarragona en internet y se apuntó. Era 2011. Corrió con unas zapatillas de ocho euros y una camiseta de tirantes del Zara: "No era de correr, era de vestir". "Y con un reloj que no era de correr, era de metal", sonríe. Le encantó lo del dorsal: tener algo que llevara su nombre. Ser y sentirse alguien.

Stella Beazzutti posa junto al Arc del Triomf, este viernes / Jordi Cotrina / EPC

Le preguntó al speaker hasta donde era la carrera y corrió y corrió y ganó. Alguien le dio una tarjeta para que empezara a entrenar con su grupo. Su maltratador le dijo que no: "Y así fue. Yo no dije nada. No hice nada". La realidad continuó empeorando. Dice que el maltrato empequeñece y encierra, en casa y en uno mismo: "No te atreves a decir nada. El miedo te paraliza. El temor te gana y te paraliza. No te deja avanzar en nada. La persona que sufre maltrato se aísla. Porque no confías en nadie. Porque tampoco quieres que los demás se enteren de tu realidad". "Un día una amiga me dijo que teníamos que hablar. Quedamos un día para correr y me dijo que yo no estaba bien. Me preguntaba cosas. Yo me puse llorar y no dije nada. Siempre tratas de justificar al otro, de justificar las situaciones. De justificarlo todo", añade.

"Corriendo me sentía libre"

Empezó a salir a correr. Cuando caía la noche y sentía que no podía respirar porque la ansiedad ahogaba se calzaba y salía corriendo. Eran las 3 de la mañana, las 4, las 5. Admite que tenía más miedo de estar en casa que en la calle, sola a la luz de las farolas. "Corriendo me sentía libre. Sentía que era yo. Era como que me transportaba. No sé donde, pero me transportaba". Lejos. Respira y prosigue: "Era lo que me liberaba. Era lo que aliviaba el dolor y la angustia. Mi válvula de escape. Mi felicidad. Correr me hacía olvidar todas esas situaciones y me daba fuerzas para afrontar los días. Porque luego el día era largo. Me valía la pena. Y ya daba igual lo que pasara después. Me daba alegría. Me daba felicidad. Me daba valor. Me dio valor para seguir. Me hacía pensar que si podía con eso podía con otras cosas. Corriendo podía ver un futuro, que podía hacer algo, que podía haber una luz al final del túnel. Solo la veía cuando corría". "A mí correr me dio la vida. A mí correr me salvó", asiente Stella.

"Llegó un momento que se me pasaron por la cabeza muchas cosas. Muchas. Hasta quitarme la vida", dice. "Por no querer vivir más. Fue así".

Ya había empezado a entrenar cuatro veces por semana y a los 45 años se federó. Dice que corriendo encontró su lugar en el mundo, como en la película argentina Un lugar en el mundo. Habla con agradecimiento de toda la gente que ha conocido corriendo: "Siempre digo que como no lo podemos ver Dios se viste de personas". En 2021 fue bronce y en 2022 fue plata del Campeonato de Catalunya de maratón, en Empúries. Y en 2024 volvió a ser bronce y se proclamó campeona de Catalunya de la categoría de 45 a 49 años, con un tiempo de tres horas y nueve minutos en la Marató de Barcelona. Compatibiliza dos trabajos, como técnica educativa en un piso tutelado con personas con diversidad funcional e intelectual y en un comedor para personas de la tercera edad.

Este domingo volverá a correr en Barcelona. En la meta la esperará su hijo, Daniel. "Hoy me siento ligera. Feliz". Ya no corre para huir.