El Barça prepara la Champions con un triunfo en Tenerife (0-2)

Con un gol de Alexia Putellas al principio y otro de Patri Gijarro para sentenciar al final liquidaba el Barça la visita al Costa Adeje Tenerife, el último compromiso antes del encuentro de los cuartos de final ante el Wolfsburgo del próximo miércoles, la cita importante de la semana. Bastó el mínimo acierto, aunque no peligró en ningún momento la victoria azulgrana pese a que pudiera parecerlo el ajustado marcador teniendo en cuenta la amplitud de sus habituales victorias.

Un gol, el de Alexia, que fue una genialidad de la capitana. Tanto como el servicio de la joven suiza Sydney Schertenleib (18 años), que con un recorte engañó a dos jugadores y dio un pase fácil a la capitana, sola en el área. Paró la bola con la derecha y chutó cruzado con la izquierda, un tiro parabólico que había pensado antes de ejecutarlo y ante el que Ramos, la portera tinerfeña, solo pudo que contemplar (m. 14).

Alineación pre-Champions

Schertenleib, que fue titular en una alineación que Pere Romeu confeccionó pensando en la Champions, con varias jugadoras inhabituales, también intervino en el 0-2 de Patri, al recuperar un balón y entregárselo a la mediocentro para un disparo cruzado con la derecha. Recibió el premio a la mejor del partido. El técnico hizo tres cambios en el descanso, entre ellos el de Cata Coll.

El Tenerife se sintió vivo en el último cuarto de hora y trató de presionar algo más en el tramo final para forzar algún error barcelonista, que no llegó. Sí que consiguió el once local, en el partido jugado en el Heliodoro Rodríguez, que el Barça mantuviera la atención, de ahí que siguiera porfiando hasta blindar el triunfo (m. 85). El once azulgrana remató 23 veces al marco canario, pero solo seis balones entre los tres palos.