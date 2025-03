Hasta el United se lo toma a risa: "Bruno, ¿cuánto le pagaste al árbitro?"

Podríamos dudar de si la Real Sociedad, tanto en la ida como en la vuelta, mostró maneras de gran equipo como para eliminar al irregular pero millonario y poderoso Manchester United. Podría dudarse, en efecto, pues en ninguno de los dos encuentros, el conjunto de Imanol Alguacil brilló a gran altura como para convertirse en protagonista de la eliminatoria que, finalmente, se decantó claramente hacia los 'reds'.

Pero una cosa es no mostrar un fútbol superior al rival, no tener claras opciones de vencerle, de eliminarle y otra, muy distinta, que el adversario sea clarísima y lamentablemente beneficiado por un escandaloso arbitraje por parte del francés Benoit Bastien, que, sin duda, acaba de ser metido en la nevera por varias semanas por parte de los responsables del arbitraje de la UEFA. El chulesco Benoit Bastien, a quien ni siquiera el capitán blanquiazul Mikel Oyarzabal podía dialogar con él, desaparecerá de las próximas convocatorias europeas.

Y no es para menos. Benoit Bastien llegó a convertir, porque quiso, porque le dió la gana, a Bruno Fernandes en el gran protagonista de la victoria y el pase del MUnited, ya que le regaló tres penaltis que la estrella portuguesa de los ingleses convirtió en un triple apoteósico. Todos los penaltis fueron cuestionados, los tres, pero es que el colegiado francés fue, incluso, corregido por el danés Patrick Dorgu, que le dijo que no había sido penalti el choque con Hamari Traoré, pues Benoit Bastien ya lo había convertido en pena máxima. Cuando el árbitro francés dejó el balón sobre el césped, en un clarísimo reconocimiento de que había errado en su decisión escandalosa a todas luces, hubo jugadores de la Real que hablaron entre ellos para retirarse a los vestuarios.

Bruno Fernandes marca su segundo gol de penalti en el Manchester United - Real Sociedad. / AP

En efecto, los futbolistas de Alguacil hubiesen contado, sin duda, con el apoyo de su presidente, Jokin Aperribay, indignado mucho más que su plantilla, si hubiera decidido, finalmente, plantar al colegiado francés y dar por finalizado el partido ante tanta injusticia y, sobre todo, como confesó el donostiarra Aritz, "la sensación de que se han reido de nosotros en nuestra cara".

Los responsables del arbitraje de la UEFA ya han decidido meter en la nevera, durante una temporada larga, al francés Benoit Bastien tras su escandaloso arbitraje en Old Trafford.

La prueba de que el arbitraje del francés Benoit Bastien fue un auténtico escándalo es que la plantilla del Manchester United se lo pasó en grande ante tanta ayuda y, sobre todo, ante el descaro con el que actuó el colegiado francés. Los compañeros de Bruno Fernandes, como suele ser habitual cuando un futbolista consigue un triplete de goles, pasaron uno por uno ante el portugués, ya en el vestuario, y le firmaron el balón como recuerdo.

Lo grande, lo tremendo, el colmo de los colmos, la confirmación de que el partido, el resultado y la actuación de Benoit Bastien fue uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol, es que hubo un futbolista que, además de firmarle el balón a Bruno Fernandes, se atrevió a dejarle un mensaje: "How much you paid the ref?" Es decir, cuanto le has pagado al árbitro. Era evidente que incluso los futbolistas ingleses tuvieron la sensación de que el árbitro francés había decidido, ya de salida, que ese partido, que la eliminatoria, sería para el poderoso Manchester United.