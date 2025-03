Selly Chepyego, de correr descalza a la élite del maratón: "He vuelto más fuerte tras ser madre; tus hijos te apoyan y te motivan"

En plena época de las zapatillas voladoras, ultraligeras y reactivas, Selly Chepyego (Kenia, 1985) rememora feliz cuando corría descalza. Así, sin zapatillas y con tan solo 15 años, Chepyego consiguió ganar los 3.000m del Campeonato Mundial sub-18 de 2001. El talento precoz de una veterana del atletismo, casi 20 años en la élite, madre de tres hijos, preparada para buscar la victoria y rebajar su marca (2h 20m 03s) en la Marató de Barcelona este domingo.

Su compatriota Vicoty Chepngeno (2h 19m 55s) y la etíope Yebrgual Melese (2h 19m 36s) serán sus principales rivales en busca del récord de la prueba (2h, 19m, 44s), mientras en la categoría masculina el etíope Mekuant Ayenew (2h 04m 46s) y el keniano Samwel Mailu (2h 05m 08s) se presentan como favoritos tras la suspensión provisional y a última hora del anterior plusmarquista mundial de media maratón, Kibiwott Kandie, por negarse a pasar un control antidopaje.

Compañera de Kipchoge

“Me siento muy bien, he podido entrenar bien y sin lesiones. Estoy preparada y con ganas de volver donde hice mi mejor tiempo”, cuenta Chepyego enfundada en su chándal del NN Running Team, pues es compañera de entrenamiento del legendario Eliud Kipchoge en Kaptagat, donde hace unos 30 o 40 kilómetros diarios. En la Marató de 2023, con el antiguo trazado, la keniana logró un segundo puesto y su mejor marca personal en los 42,195 kilómetros.

La atleta Selly Chepyego en el mirador de la torre Glòries / Jordi Cotrina

Chepyego recuerda a la perfección sus primeras carreras en la escuela, cuando el premio de una bebida azucarada la hacía correr más rápido que los chicos. "Quería ganar a todos los chicos para conseguir la recompensa... lo hice varias veces y por esto estoy aquí ahora". Ganar el Campeonato Mundial a los 15 años no pasó desapercibido, aunque vivir del atletismo no era tan común en aquel entonces, menos para una chica. "El atletismo en aquel entonces no era tan mediático, era más un entretenimiento, algo divertido... me gustaba entrenar descalza, no estábamos acostumbrados a las zapatillas y era lo normal. Ahora es imposible correr sin las zapatillas".

Con 20 años, a Chepyego le llegó la oportunidad de mudarse a Japón para profesionalizarse. Allí fueron atletas como Samuel Wanjiru, corriendo en clubes patrocinados por las grandes empresas niponas. "No fue nada fácil dejar a la familia, pero al ser el sostén de la familia, tenía que trabajar y buscar lo mejor para ellos", resuelve la keniana, que estuvo diez años en el país asiático y habla japonés de manera fluida, focalizada en aquel entonces en la pista.

Volver a competir tras ser madre

En 2008, regresó temporalmente a Kenia para ser madre por primera vez; lo volvería a ser en 2017 y 2021. Y, asegura, no pensó en ningún momento en que podría perder sus capacidades atléticas. "Volver tras ser madre no es fácil. Ganas peso que luego hay que perder, tienes que dar de mamar a tu hijo... pero volví más fuerte porque cuando eres madre tienes gente detrás que te apoya, tus hijos. Me di cuenta de que mi familia tiene un gran impacto en mi carrera. Por eso me he fortalecido aún más gracias al apoyo y la motivación de mi familia", asegura.

Chepyego disputó los 10.000m del Mundial de Rusia en 2013, quedando séptima en la final (31m 22s 11ms). A partir de allí, empezó a barruntar la idea de pasarse al maratón, sensaciones que confirmó tras su debut en el Major de Tokyo de 2015 con una marca de 2h 26m 43s. Tocaba volver a Kenia, estableciéndose en el campamento de Kaptagat, mucho más modernizado - aunque sencillo - que cuando dejó su país, aprovechando los fines de semana para estar con su familia.

Desde entonces, podio en Berlín en 2019 dos años después del nacimiento de su segunda hija, victoria en el maratón de Frankfurt de 2022 un año después de dar a luz a su tercera hija y podio en Barcelona rozando el deseado sub-20. "He aprendido mucho de Kipchoge. Si quieres ser una persona exitosa debes perseverar y ser muy disciplinado para poder convertirte en el mejor. También he aprendido que el trabajo en equipo es lo mejor que existe", concluye Chepyego, decidida a entrenar jóvenes atletas una vez su larga carrera llegue a su fin.