El penalti anulado a Julián Álvarez: ¿Qué dice la regla 14?

La polémica arbitral reinó en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League entre el Madrid y el Atlético por el lanzamiento anulado a Julián Álvarez durante la tanda de penaltis, que acabó dando el pase a la siguiente ronda a los blancos.

Pese al 1-0 a favor de los rojiblancos en el partido de vuelta (2-1 en la ida), el Real Madrid consiguió el billete a cuartos tras una prórroga sin goles y una tanda de penaltis muy polémica, que cerraba Antonio Rüdiger (2-4) y dejaba el Riyadh Metropolitano en silencio. El atacante argentino del Atlético de Madrid era el encargado de lanzar el segundo penalti de su equipo, después de que anotara primero Mbappé, segundo Sorloth y tercero Bellingham. La 'araña' no falló y empató la tanda a dos. Sin embargo, antes de golpear el balón resbaló e intervino el VAR.

Regla 14: el Penal

El argentino tocó la pelota con los dos pies antes de marcar debido al resbalón y el gol fue anulado por la Regla 14l. El artículo dice que el balón tiene que estar inmóvil encima del punto de penalti, y el lanzador debe ser claramente identificado. Ningún otro jugador que no sea el portero puede estar dentro del área o a menos de 9,15 metros de la pelota. El futbolista que ejecuta el penalti puede tomar impulso y hacer amagues antes de golpear el balón, pero no puede detenerse completamente después de finalizar la carrera.

La Regla 14 de la IFAB estipula que "el lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto". Al estar en una tanda de penaltis y no durante los minutos de juego, la opción del libre indirecto no existe y el gol es anulado, como en el caso del penalti de Julián Álvarez.

"El jugador hizo contacto mínimo con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado", dice la UEFA en un comunicado, poniendo punto final a la polémica generada por el penalti anulado a Julián Álvarez, asegurando que también revisará junto a la FIFA y la IFAB dicha normativa.