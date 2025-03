El Espanyol apunta al Mallorca de Darder: "Si corremos como sabemos no somos inferiores a nadie"

Una vez roto el maleficio del equipo fuera de casa, gracias al triunfo en Vitoria, el Espanyol debe afrontar sus salidas con más confianza y convicción. El cuadro perico solo ha perdido un partido en la segunda vuelta con 12 puntos sumados de los 21 últimos. Este sábado le espera el Mallorca del experico Sergi Darder (16.15 horas), que lleva cinco jornadas sin caer, pero solo ha sumado un triunfo en 2025.

"Nos espera un rival con uno de los mejores entrenadores de LaLiga, con un rendimiento muy bueno durante la temporada. Están cerca de los 40 puntos que marcan la salvación y haciendo un juego espectacular. Es un gran equipo que compite muy bien; si no somos capaces de dar nuestra mejor versión será complicado sacar algo positivo", analizó este viernes Manolo González.

Más confianza

El Espanyol desea repetir el triunfo de la jornada 9 en Cornellà (2-1). No será nada fácil, ya que las prestaciones del cuadro catalán en Cornellà suelen ser muy distintas a las que muestra fuera. "Cuando juegas en casa te da un plus, pero nosotros llegamos con un punto de confianza mejor que el de la primera vuelta. Hay que aprovechar los momentos de un partido que nos va a exigir el máximo nivel", agregó el gallego, consciente de las opciones de su equipo si mantiene su alto nivel de intensidad. "Si no vamos al 120% no nos da. Somos de los que más corremos en la Liga. Haciendo eso no somos inferiores a nadie".

Así es como Omar El Hilali se ha enterado de que va a ir convocado con @EnMaroc 😍 ¡Qué gran noticia! Enhorabuena, Omar 👏🏼 pic.twitter.com/ejJykJp2pD — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 14, 2025

Manolo también valoró la no convocatoria de Joan García para la selección. "No soy la persona idónea para opinar. No me gustaría que viniesen a decirme cómo he de pintar mi casa, y yo no haré lo mismo. El seleccionador está haciendo un gran trabajo, viene de ganar la Eurocopa y el equipo juega muy bien. Yo estoy muy contento con el rendimiento de Joan, está comenzando a ser top europeo y llegará su oportunidad en la selección", concluyó el técnico perico, orgulloso por convocatoria de Omar El Hilali con Marruecos.