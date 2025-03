El Rally clásico KH-7 Costa Brava celebra su 73 edición rompiendo récords: "Es un museo de los que se pueden oír y oler”

Los coches clásicos volverán a serpentear por las carreteras de la Costa Brava este fin de semana en la 73 edición del Rally KH-7 Costa Brava. Del 13 al 15 de marzo, Girona acogerá el que es ya uno de los eventos referentes indiscutibles del automovilismo clásico internacional, y que abrirá la temporada del Campeonato de Europa FIA de Rallys Históricos, CERVH y FCA con la categoría Legend reservada a Lancia Rally 037.

La edición de este año ha conseguido reunir a un total de 256 equipos nacionales e internacionales, el máximo número hasta ahora, capitaneados por los pilotos ilustres y ganadores de la edición de hace cuatro décadas Miki Biasion y Tiziano Siviero. Competirá también el mítico Salvador Servià en el Homenaje al Lancia Rally 037 así como de pilotos de fama internacional como Jari-Matti Latvala o Romain Dumas que buscarán la victoria a bordo de los mejores coches de rallyes históricos del mundo.

"Es un museo de los que se puede oír y oler", ha resumido ante los medios el presidente del Club RallyClassics, Alex Romaní. "Este rally traspasa lo puramente deportivo, habrá participantes míticos. Es historia", ha añadido. "Cada año cuesta superarnos, porque cada vez hay mejores coches y mejores pilotos, pero puedo afirmar que más no tendremos. Ya no podemos superar esta cifra de inscritos. Ahora aspiramos a crecer no cuantitativamente, sino cualitativamente", ha zanjado el directivo de la carrera recientemente galardonada con el distintivo de Rally del Año de la FIA.

13 tramos y un homenaje

Entre el jueves 13 y el sábado 15 se disputarán un total de 13 tramos de rally entre Girona, donde estará ubicado el podio y el parque cerrado, y Fornells de la Selva, donde se encontrará el parque de asistencia y village. Pero el rally en sí se dará por inaugurado este miércoles por la noche en una cena de bienvenida ofrecida por la organización del rally, su principal patrocinador KH-7 y con la hospotalidad de los hermanos Roca.

Durante la presentación de este miércoles en el restaurante Mas Marroch by Roca, el mejor chef pastelero del mundo, Jordi Roca, ha compartido sus impresiones antes de la que será su cuarta participación en este rally. "El ambiente de este rally desde fuera es magnífico, pero desde dentro es maravilloso", ha sentenciado el piloto. "Me encanta poder decir que soy piloto, y durante esta semana me siento así. Es un honor para mí y todo un privilegio poder conducir los coches que siempre he admirado", ha dicho. "Hago todo lo que me dice mi copiloto. El copiloto es mucho mejor que yo mi único mérito es hacer lo que me dice sin cagarla", ha bromeado.

Jordi Roca durante la presentación del Rally KH-7 Costa Brava en Mas Marroch. / KH-7

Los bicampeones del mundo Miki Biasion y Tiziano Siviero vuelven a ser la imagen del rally cuarenta años después como ganadores del Rally Costa Brava de 1985 con su Lancia Rally 037. Para celebrar este aniversario, el jueves a las 17:30h se llevará a cabo en el podio de Pont de Pedret de Girona un homenaje al coche que contará con la presencia de Miki Biasion, Tiziano Siviero, Salvador Servià y las diez unidades de 037 que participan en esta edición.