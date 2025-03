Así fue la inédita tanda de penaltis con la que se clasificó el Madrid: Del resbalón de 'La Araña' al VAR que ahogó al 'Pupas'

A Mbappé no se le vio apenas en 120 minutos en el Metropolitano. Tan solo apareció en un fogonazo para provocar el penalti que le daba toda la esperanza del mundo al Madrid tras un mal partido. Pero, de manera extraña, y una vez señalizada la pena máxima, la estrella francesa desapareció de la escena.

Se marchó directamente al banquillo pidiendo una botella de agua mientras Vinicius pedía el balón. Pedía, o en realidad, no había nadie más que el brasileño para lanzarlo. Lo tiró Vinicius tal si fuera Sergio Ramos, prólogo de una singular tanda en la que el Atlético quedó eliminado ante el Madrid.

"No hablaría de suerte sino de sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho. Tuvimos el partido bien controlado con ocasiones para ampliar el marcador, nos faltó precisión" Simeone — Técnico del Atlético

"No hablaría de suerte sino de sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho. Tuvimos el partido bien controlado con ocasiones para ampliar el marcador, nos faltó precisión en el tramo final de la jugada", ha dicho Simeone, subrayando que su equipo firmó "un partido increíble".

Vinicius falló un penalti con el 1-0 a favor del Atlético en el partido de la Champions del Metropolitano. / Reuters / Juan Medina

O sea envió la pelota a la grada en un pésimo disparo que retrató la angustia y tensión que sacudía al equipo de Ancelotti. Se encaminó el partido hacia la prórroga y luego a la tanda de penaltis. Una tanda en la que intervino, y con un carácter decisivo, la tecnología para determinar que el resbalón de Julián Álvarez acabó siendo trágico. "Esto es una lotería, se lo dije al árbitro que le había tocado dos veces", ha dicho Courtois.

"No lo vi, si el árbitro lo interpretó de esa manera pues se acepta así. Yo estaba caminando por el campo y no lo vi. Casi siempre nos ganan en Champions, pero lo pasan mal. Lo pasan mal de verdad", ha indicado el técnico del Atlético.

"Esto es una lotería, se lo dije al árbitro que Julián había tocado dos veces el balón" Courtois — Portero del Madrid

Determinó el VAR que la pelota había tocado dos veces en los pies del delantero argentino por lo que el estallido de alegría cholista quedó frustado de repente. Se pasó del 2-2 en la tanda al 2-1 que luego era un 3-1 porque Valverde no falló su lanzamiento.

La desgracia permanente

A ese disparo de ‘La Araña’, algo nunca visto en este período tan decisivo, se le amontonaron todas las desgracias del viejo y, a la vez, moderno Pupas. Un equipo que vive casi de forma eterna instalado en la desgracia. Se resbaló Julián, falló Marcos Llorente enviando su penalti al travesaño y después apareció Rüdiger firmando el 4-2 decisivo quebrando la débil mano de Oblak.

Courtois durante el Atlético-Real Madrid de Champions en el Metropolitano. / Afp / Thomas Coex

"Si me hubiera tirado antes lo pararía fácil. Tenía en la cabeza que podía ser en este lado, pero he llegado tarde al balón y por eso ha entrado. Es fútbol e infelizmente no ha podido ser", confesó abatido el portero del Atlético, sin consuelo alguno, consciente de que ese error volverá a marcarle. Un año más. "Cuando iba a lanzarlo se me pasaba todo por la cabeza en esa caminata", reconoció Valverde, agotado físicamente y, por supuesto, emocionalmente.

Mbappé se queja de una jugada en el Atlético-Madrid europeo del Metropolitano. / Afp / Óscar del Pozo

Pero el Madrid, de nuevo, se marchó a su casa feliz porque está en los cuartos de final mientras el Atlético topaba, una y otra vez, con Courtois. ¿Mbappé? Ni un tiro a puerta en los 120 minutos. ¿Vinicius? Más de lo mismo porque, además, falló un penalti. No es que lo fallara sino que lo envió a la grada y tal fue su error que hasta Ancelotti lo quitó del campo a pocos minutos de la prórroga.

No quería el técnico italiano exponer al delantero brasileño a la condena de volver a lanzar otro penalti. No hizo falta porque Mbappé (1-0), Bellingham (2-1), Valverde (3-1) y Rüdiger (4-2) salvaron el error de Lucas Vázquez, cuyo disparo fue detenido por Oblak. El mismo portero que tuvo la mano tan fácil que se le dobló de manera inesperada dejando al Atlético en casa.