Andrade, luchador de WWE: "El wrestling es muy exigente físicamente. No es un juego"

La fiebre del wrestling llega a Barcelona. Este viernes 14 de marzo, el Olimpic Arena de Badalona será la primera parada de la gira europea de la mayor compañía de wrestling del mundo, WWE. "Va a ser el primer SmackDown en Barcelona y tengo muchas ganas de conocer al público español", confiesa Andrade a EL PERIÓDICO, nacido como Manuel Alfonso Andrade Oropeza (Durango, México, 1989).

El luchador mexicano, el más exitoso de toda una extensa familia dedicada a la lucha libre, subirá al ring [en una velada que contará con Cody Rhodes, vigente campeón de la WWE en categoría masculina; DIY, actuales campeones de la WWE por parejas, y los aspirantes Street Profits; Randy Orton, que regresa para pelear con Carmelo Hayes; o Charlotte Flair frente B-Fab en categoría femenina] a demostrar de lo que es capaz su personaje. "Llevo 20 años en la industria, he tenido muchos personajes, pero cada vez son mejores. He ido incorporando a mi repertorio movimientos y características que he ido aprendiendo con el paso de los años en diferentes lugares del mundo", afirma el luchador. "En México, cuando empecé, luchaba con máscara; en Estados Unidos la perdí y empecé a trabajar más el personaje; en Japón, por ejemplo, gané agresividad; y en México nuevamente incorporé mucho más trabajo aéreo. Soy una suma de todos mis personajes y de todo lo aprendido en el camino", asegura Andrade.

Andrade durante uno de los shows de WWE. / WWE

Debut a los 13 años

Proveniente de una extensa familia de luchadores, fue uno de los más jóvenes en firmar por la compañía. "Mi abuelo fue el que empezó todo esto. Era un luchador famoso. Tengo siete tíos y todos ellos son luchadores en México, así que para mí fue algo natural", rememora. "Yo desde siempre he dedicado mi vida a comer, entrenar, dormir y repetir. Para ser el mejor tienes que trabajar duro. Aun así, para mí era un juego. Mi padre y mis tíos me subían al ring desde pequeño y siempre lo viví como un juego", afirma.

A los 13 años hizo su debut profesional y desde entonces ha ido evolucionando y firmando con distintas compañías que le han llevado hasta donde está hoy. "He estado en Royal Rumble, en Wrestlemania, en NXT, gané el campeonato de EEUU… He conseguido muchas cosas que de niño soñaba y todo ello han sido etapas de mi vida", reconoce el luchador. Etapas que inevitablemente van ligadas a los personajes que en ese momento interpreta. "La conexión con el personaje es algo natural. Creo que todos ellos son etapas, y he disfrutado todas ellas, no sabría elegir una favorita. En ocasiones, el personaje se te queda impregnado. Tienes que ponerle parte de ti, de tu día a día. Allá donde voy soy Andrade, no puedo quitarme la barba o el pelo, soy siempre Andrade", asegura el mexicano. "En la calle tienes que comportarte como Andrade, no como la persona que está en su casa relajado viendo películas", sentencia.

Andrade durante uno de los shows de WWE. / WWE

"No es un juego"

Cuando perdió la máscara en su marcha a Estados Unidos, Andrade sintió que dejaba atrás un factor característico de su personalidad como luchador a la vez que progresaba. "Me sentí desnudo al principio, pero desde entonces la vida me ha cambiado mucho. Ahora por la calle me reconocen. Antes podía luchar en estadios repletos de 15.000 personas y salir sin que la mayoría supiera quién era", asegura. La clave del personaje es que debe estar trabajado hasta el más mínimo detalle. "Para ser luchador hay que parecer luchador, es lo que me enseñó mi padre en mi infancia", afirma.

Y es que a pesar de ser una lucha guionizada, los luchadores de WWE deben entrenar duro porque el esfuerzo físico es muy importante. "Esto es un deporte físicamente muy exigente, no solo un 'show'. Entrenamos lucha de contacto, kickboxing, boxeo, wrestling… Para recibir golpes y defenderse hay que saber. Son golpes de verdad, hay que saber caer y recibir para no hacerse daño. Claro que me levanto rápido si me azotan, pero es que llevo encima un entrenamiento de años", relata Andrade. "Tuve un tío que por una mala caída luchando tuvo muchos problemas de salud. Estuvo en coma como un año, perdió la vista… no es un juego lo que hacemos", zanja.