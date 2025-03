Pedri: "Mi padre me dice que cuando juegue regular, que corra, trabaje y ayude en defensa"

Felices por la clasificación y por haber sumado una victoria especial tras el luctuoso episodio que habían afrontado con la desaparición del doctor Carles Miñarro, el vestuario azulgrana desbordaba satisfacción y orgullo. El grupo dio una formidable respuesta a una trágica experiencia frente a un Benfica que acabó claudicando frente al mayor nivel del Barça.

Bajo la batuta de Pedri, con el doblete de Raphinha y el golazo de antología de Lamine Yamal, había dudas sobre quien merecía ser distinguido con el trofeo MVP al mejor jugador del partido. Se lo llevó, de los tres, el único que no marcó.

"Cinco temporadas sin ganar uno y llevo dos seguidos", bromeó Pedri. Los dos ante el Benfica. No necesitó los goles ni en Lisboa ni en Montjuïc como "Rafa y Lamine", "la dinamita" del equipo junto con Lewandowski, cuyos goles no han sido necesarios en la eliminatoria. "Mi padre me dice que cuando juegue regular, que corra, trabaje y ayude en defensa", decía Pedri, que lo hizo todo jugando de maravilla.

Raphinha, felicitado por Balde ante Lamine, tras el tercer gol del Barça. / JORDI COTRINA / EPC

"Pedri es top"

El acierto de Raphinha ha permitido al brasileño desbancar a Lewandowski en la clasificación de goleadores de la Champions y situarse en primer lugar por encima de Serhou Guirassy, el delantero centro del Borussia Dortmund. Lleva 11 goles en 10 partidos.

"Pedri es top", terciaba Gavi de su compañero de línea. "Todo el mundo sabe la clase de jugador que es, pero el año pasado no pudo ser el Pedri que conocemos por las lesiones, que te hacen perder la confianza", valoraba el centrocampista andaluz, que pudo reaparecer tras el malestar que le impidió jugar ante la Real Sociedad y el Benfica. El suceso del sábado retrasó su regreso.

Contundente en el campo y fuera, negó que su supuesto enfado por haber desaparecido de la titularidad. "La gente se inventa que hay ofertas, pero he firmado cinco años y voy a estar aquí, en el club de mi vida, hasta que pueda", respondió con energía, feliz de pertenecer al Barça y porque Flick "tiene mucha confianza en mí".

Lamine Yamal sienta a Florentino en la acción previa al 1-0 de Raphinha al Benfica en Montjuïc. / Jordi Cotrina

"Mi mejor gol"

También aclaró Gavi otra duda flotante en Montjuïc en el primer gol del Barça: si el pase de Lamine Yamal a Raphinha había sido una asistencia o un disparo desviado que aprovechó el brasileño. "Que no mienta Lamine, no es un pase, quería chutar", aseguró Gavi. Otros compañeros quisieron disimular para reforzar la intencionalidad del extremo de Rocafonda.

"He intentado chutar y me ha salido el pase hacia él, le he dado las gracias", confesó Lamine Yamal, que había "disfrutado mucho". Añadió que siente especial predilección por "los partidos de vuelta de Champions y en Montjuïc".