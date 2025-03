Va por usted, doctor, estos chicos no le olvidan

Esto va cogiendo cuerpo. Esto empieza a ir en serio. Clasificarse como se clasificó el FC Barcelona para la siguiente fase, para los octavos de final de la Champions, siendo segundo pero con pinta de primero y, ahora, convirtiéndose en el primero que da el salto grande a los cuartos de final (“ahora es cuando empieza la auténtica Champions”, solía decir el mago Johan Cruyff), es la viva demostración de que esto que está creando Hansi Flick, en pocos meses, ni siquiera ha cumplido un año en el banquillo culé, es algo a lo que hay que agarrarse, tener mucha fe, mucha ilusión y, sobre todo, creer, creer mucho, porque es lo que transmiten estos jóvenes salpicados de veteranos que le dan un color precioso al cuadro azulgrana.

Nadie ignora porque, tal vez, sean vicios de juventud, que el Barça, este Barça, no ha sido inmaculado durante todos los meses. Ellos lo saben, pero da la sensación ¿verdad? de que, en este último tramo de Champions, Liga y Copa, todo tiene otro color, el de saberse buenos, el de conocerse mejor y, sobre todo, el de haber dado, vaya que sí, con una alineación en la que, paradójicamente, no hay ningún tanquecito como los que nos deslumbraron en el inicio de la aventura como eran, como son, Gavi, Fermín o Casadó.

Lamine Yamal y Raphinha celebran el primer gol del Barça ante el Benfica. / Jordi Cotrina

Me sabe mal por muchos, algunos comentaristas y tertulianos de postín, pero el regreso de De Jong es la prueba más evidente de que el centro del campo va a ser propiedad de los jugones en los partidos importantes como el de este martes ante el Benfica. Nadie, absolutamente nadie en el actual Barça, en este cariñoso, vistoso y tremendo Barça, juega mejor a fútbol que Pedri, De Jong y Dani Olmo.

Aunque la delantera sea tremenda, aunque Lamine Yamal, lo siento en el alma pero es verdad, hace cosas que no hacía Leo Messi a su edad (lo que no significa, desde luego, que vaya a ser tan bueno como ‘la pulga’) y aunque Raphinha sea, por descontado, el mejor jugador de Europa en estos momentos (Vinicius y Mbappé ni siquiera le hacen sombra) es evidente que la sala de máquinas siempre ha sido el lugar de los príncipes en el Barça. Por eso me encanta que Flick decida apostar por lo jugones.

Va por usted, doctor, y por toda su familia, estos chicos no le olvidarán jamás y esta goleada es la prueba.

