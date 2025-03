El Espanyol recibe al Girona con aires de venganza: "Va a haber hostias por no bajar"

Han pasado ya tres meses y medio, pero los pericos no lo olvidan. El pasado 23 de noviembre el Espanyol cayó en su visita a Montilvi (4-1) en su peor partido del curso. No se había cumplido ni media hora de juego y los blanquiazules ya perdían 4-0. Fue una humillación, "una vergüenza", como reconoció el director deportivo Fran Garagarza. Manolo González acabó "muy jodido" y temió por su puesto, pero salió adelante a base de trabajo y coraje. Este lunes (21.00 horas) se repite el duelo catalán con aires de venganza en los pericos, que jamás han ganado en casa al Girona en la Liga.

El contexto ha cambiado mucho en ambos equipos desde la cita de Montilivi. Aquel Girona que por entonces disputaba la Champions se encuentra atascado ahora en la Liga con una sola victoria en los últimos siete partidos, mientras el Espanyol vive un ilusionante 2025 con 11 puntos sumados de los 18 posibles en la segunda vuelta. Eso sí, existe una curiosa similitud. Los pericos recibieron a los gerundenses tras la suspensión de su partido ante el Valencia por la Dana, cosa que se repite en este caso después del aplazamiento del duelo en Vila-real también por el temporal.

"Una reválida"

El bloque de Manolo volverá al césped 16 días después de su último partido, aquel triunfo fantástico en Vitoria, el primero del curso fuera de casa. El equipo de Míchel cayó en sus tres últimas salidas: Vallecas, San Mamés y Bernabéu. Sin embargo, la historia demuestra que los blanquirrojos siempre convencen en Cornellà, donde nunca han caído. Ganaron tres veces: en la 2017-18 (0-1), la 2018-19 (1-3), la 2020-21 en Segunda (1-2) y empataron en el último precedente, en la 2022-23, gracias a un gol de Yangel Herrera en el minuto 85 (2-2) con especial dedicatoria del venezolano para su exafición.

🎙️ Manolo González: "Som un equip més identificable i això ens ha donat més estabilitat i, a partir d'aquí, hem crescut." #RCDE #EspanyolGirona pic.twitter.com/KZB0RP9hqI — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 9, 2025

Los resultados de la jornada no están acompañando, empezando por los triunfos del Alavés y el Valencia. El Espanyol necesita vencer para corroborar su buen momento y situarse de paso a solo dos puntos del Girona. Así lo reflejó Manolo, que solo piensa en el triunfo, más allá de la rivalidad. "Sobre todo hay sentimiento de ganar, queremos sellar cuanto antes la salvación y esto pasa por seguir en casa fuertes. En Cornellà hay que salir a morir. Sabemos que para nuestra afición sería una victoria muy bonita. Eso es lo que nos motiva más. No es ánimo de revancha, allí fueron muy superiores, no hay más. Es una reválida más que una revancha", remarcó el técnico.

"Creo en correr mucho"

El preparador se desmarcó de esa etiqueta de favorito que se le puede otorgar al Espanyol por su buen momento. "Favoritos son los de arriba, el resto son partidos muy igualados y rotos. Cuesta mucho ganar, se ve cada semana. No creo en favoritos, creo en correr mucho", agregó Manolo, que confía en una gran entrada pese a disputarse el duelo en lunes.

"La afición va a apoyar porque está enganchada con el equipo. Me gustaría tener una posesión del 80% y atacar todo el partido. Y también tener un tupé como John Travolta, pero la realidad del fútbol y la nuestra no es esa. Es lo que hay, debemos intentar competir cada partido lo mejor posible. Cuantos más equipos haya metidos en el jaleo, mejor para todos. Va a haber hostias por no bajar", concluyó.

"Un rival de nuestra Liga"

Míchel, mientras, remarcó la importancia del duelo para su equipo. "El Espanyol es un rival de nuestra Liga porque nuestro objetivo ahora mismo no es Europa. Seguro que ellos querrán mejorar la versión de la primera parte de Montilivi, pero todos tenemos presión. Y todo lo que pasa en el campo es responsabilidad mía. ¡Siempre!", apuntó el preparador del Girona. "Necesitamos encontrar una victoria sea en casa o fuera. Para ganar debemos hacer un partidazo y recuperar nuestra mejor versión porque ellos están en un gran nivel", reconoció el míster madrileño.

El partido no ha sido declarado de alto riesgo, por lo que no se aplicará ningún dispositivo especial con los hinchas del Girona, que podrán ocupar cualquier zona del estadio y lucir prendas de su club, cosa que no ocurrió con los pericos en Montilivi.