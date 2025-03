Un devastado Barça rinde tributo al doctor Carles Miñarro

No hay tiempo en el Barça ni para asumir el dolor de la muerte repentina del doctor Carles Miñarro (53 años), quien fallecía este sábado horas antes del encuentro contra Osasuna que acabó siendo suspendido. Moría el médico del primer equipo azulgrana en el hotel de concentración sin que los jugadores supieran la noticia hasta minutos antes del aplazamiento, ya en Montjuïc.

No hay tiempo porque el equipo de Hansi Flick, horas después de tan trágica noticia, ha regresado en la mañana del domingo al campo Tito Vilanova de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí para iniciar la preparación del duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Benfica el próximo martes en Montjuïc (0-1 en la ida para los azulgranas).

Pero antes de volver al trabajo, todavía devastados e impactados por la desaparición del médico que les acompañaba en el día a día, los jugadores y el cuerpo técnico de Hansi Flick le han rendido un emotivo minuto de silencio. Silencio que ha sido rápidamente interrumpido por los aplausos. Emocionados aplausos de futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, médicos, utilleros, responsables de comunicación….

"De no creerlo", escribió Araujo, uno de los lideres de una plantilla que ha quedado, como dijo el presidente Joan Laporta, "en estado de shock" por esa trágica desaparición. "Me faltan las palabras. Envío toda mi fuerza y apoyo a tu familia y amigos. Descansa en paz. Te echaremos mucho de menos y siempre te llevaremos en el corazón, Carles. 🖤", contó Ter Stegen, el capitán azulgrana, en sus redes sociales.

Todos estaban ahi. Todos formaban un gigantesco círculo sobre el terreno de juego para rendir tributo a Miñarro, el médico que se había ganado la confianza del vestuario por su profesionalidad y, al mismo tiempo, por su discreción, elemento fundamental en el funcionamiento del grupo.

Un grupo, el del Barça, que está devastado, pero no tiene ni tiempo para asumir todo ese dolor porque el fútbol no se detiene. Y el martes le aguarda la posibilidad de entrar en los cuartos de final de la Champions. No permite la industria de este deporte tiempo ni sosiego para asumir tan fatal noticia.