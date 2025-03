La afición del Real Madrid está ya muy harta del pasotismo de sus chicos

Solo les contaré que están dudando de Mbappé. Para que vean ustedes cómo está Madrid, cómo está el Real Madrid, cómo está la afición merengue, que ha despedido con una ensordecedora pitada a sus futbolistas y que empieza a temer que el Atlético, que tampoco está para tirar cohetes tras perder ¡en Getafe!, pueda dejarlos fuera de la Champions.

El partido del Real Madrid, que sigue, eso sí, pegadito al FCBarcelona en lo alto de LaLiga, fue una repetición de lo que vienen siendo norma esta temporada: escasa pasión, nula dedicación, aburrimiento, poco ímpetu, cero determinación y, de nuevo, dos equipos, dos actitudes, dos comportamientos diferentes durante los 93 minutos de juego.

En la primera parte me dedico a esto, intento resolver el partido con dos jugadas individuales, cómo no, de ese Mbappé que es tan malo al que siguen exigiéndole tres goles por partido y de ese Vinicius Júnior, que nadie sabe ya donde tiene la cabeza si en Madrid o en Arabia.

Vinicius Júnior, en el suelo. / AP

Y, luego, el Real Madrid que odia Carlo Ancelotti, el Real Madrid al que ni siquiera ‘Carletto’ sabe corregir, sabe empujar, sabe animar, ese Real Madrid con once pasotas que como aquel no corre, yo tampoco, que cede el control al rival (posesión a favor del Rayo en un 55% en el majestuoso Santiago Bernabéu), replegadito porque estos son muy inocentes, esperando meterles una contra y sentenciar el partido, pero esa contra no se produce, los de Vallecas, que son buenos intenta animarse y la gente acaba hasta las narices de ese Real Madrid, repleto de galácticos, que ha decidido jugar a la carta y ganar los partidos sin pegar golpe.

Dicen que Mbappé está mal, desconocido; dicen que Vini Júnior tiene la cabeza en otro sitio; dicen que Bellingham ¡Dios, qué partido más horrible e impropio de una estrella hizo el inglés! sigue ausente; dicen que Valverde no lo puede hacer todo; dicen que Rodrygo solo quiere jugar con Mbappé y no darle un pase a Vini; dicen, dicen….y todo debe ser verdad, aunque Ancelotti siga diciendo que él ve bien a sus chicos.

Hay grandes críticas por el escaso rendimiento y compromiso de Mbappé y Vinicius Júnior, pero nadie cae en la auténtica realidad: el francés y el brasileño están como está el Real Madrid, despistado, perezoso, vago, sobrado.

Ha sido otro partido horrible del Real Madrid, ha sido otra tomadura de pelo para los aficionados, a los que Manolo Lama ha calificado como lo mejor del partido de hoy en el Bernabéu (“¿el mejor?, el público que ha venido al Bernabéu, desde luego”, contó el radiofonista), ha sido una muestra más de que ‘Carletto’ tiene esto cogido con alfileres y que, aunque todo el mundo piense en la capital en el triplete, lo cierto es que si el fútbol es un deporte de sensaciones, las que transmite el conjunto blanco son, por ejemplo, diametralmente opuestas a las que genera el Barça de Hansi Flick.

Pero, sí, cierto, esta película ya la hemos visto demasiadas veces y casi siempre acaba igual, con el Real Madrid resucitando en el minuto 90+4 aunque, repito, lo de hoy ante un estupendo Rayo, con zapatos de gamuza y guantes de seda, ha sido puro esperpento y, sobre todo, un espectáculo lamentable que mereció la pitada sonara de la afición.

No es Mbappé, ni Vinicius quienes están en crisis, es todo el Real Madrid, con Ancelotti al frente, tirando balones fuera, que es, entre otras cosas, por lo que le pagan.

