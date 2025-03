Xavi habla: "Estoy abierto a recibir ofertas, ¿por qué no entrenar a otro equipo de La Liga?"

Llevaba meses y meses en silencio. En completo silencio desde su tempestuosa salida del Barça, enfrentado a Laporta, el presidente que lo trajo al banquillo del Camp Nou. Pero Xavi Hernández, tras un largo período de reflexión, ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho en una larga entrevista que ha concedido a la revista ‘France Football’, la primera que concede desde su destitución como entrenador del Barça (mayo 2024).

Y se siente ya con ganas de volver a entrenar a un equipo. "No tengo nada prefijado, estoy abierto a recibir ofertas. ¿Por qué no entrenar a otro equipo de la Liga? Busco un proyecto ilusionante, tengo la ambición de ganar trofeos", ha dicho el extécnico del Barcelona posicionándose así en el mercado a la espera de encontrar un nuevo destino.

"Estaré escuchando las diferentes ofertas", ha reconocido Xavi a la revista que concede cada año el galardón del Balón de Oro. En su amplio análisis ha reconocido sentirse "orgulloso de haber confiado en una nueva generación" para reconstruir el Barça. Fue Xavi quien abrió la puerta del primer equipo a Lamine Yamal y Pau Cubarsí, los ejes del futuro azulgrana, además de confiar también en Fermín, que venía del Linares, procedente de la Primera RFEF.

"He sido demasiado sentimental"

"Mirando atrás nuestro balance, e incluyo a mi cuerpo técnico, es muy positivo porque el club estaba en una de las peores situaciones de la historia", ha recordado Xavi en alusión a la gravísima crisis económica que golpeaba a la entidad.

"Peor incluso que a principios de los años 2000. Las expectativas eran muy altas basadas en mi historia”, ha añadido después el exentrenador del Barça, indicando que su "profundo apego" al club "ha jugado en mi contra, quizá a veces he sido demasiado sentimental, pero esta aventura ha sido un verdadero aprendizaje".

Luego, Xavi ha admitido que ha “cometido algunos errores de gestión”, condicionado todo porque la marcha de Sergio Busquets al Inter Miami le obligó a repensar tácticamente el juego de su equipo. “Más allá de los títulos estoy orgulloso de haber depositado mi confianza en una nueva generación, Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Balde…”.

Laporta, en su rueda de prensa en la ciudad deportiva del Barça. / Efe / Enric Fontcuberta

Después, el exentrenador del Barcelona ha recordado que llegó a decir hasta en dos ocasiones que no quería venir. La primera fue aún con Josep Maria Bartomeu como presidente. "El Barça ya había venido a buscarme dos veces antes de la llamada de Laporta, pero todavía no me sentía preparado. Por eso estuve dos temporadas y media en el Al Sadd en las que pude entrenar, probar cosas y ganar títulos", ha recordado para argumentar las causas que le llevaron a aceptar ser el sucesor de Ronald Koeman.

"La salida de Mateu Alemany y Jordi Cruyff fue un duro golpe"

"Mi primer año y medio en el Barça fue muy, muy bueno. Tuvimos un buen proyecto con Mateu Alemany y Jordi Cruyff que nos permitió terminar segundos en La Liga, antes de ganarla al año siguiente", ha recordado Xavi, precisándomelo que luego "los resultados fueron menos buenos" y poniendo el foco en que "la salida de Jordi y Mateu fue un duro golpe".

Mateu Alemany en el palco del Camp Nou durante un partido de Champions / Jordi Cotrina

Llegó entonces Deco a la dirección deportiva del club y ya nada fue igual. Además, Xavi anuncio en enero en enero de 2024 tras la derrota ante el Villarreal (3-5) que no seguiría la próxima temporada en el Barça. Luego, quiso continuar, pero al final Laporta entró en conflicto con él y eligió a Hansi Flick para pilotar el proyecto deportivo.