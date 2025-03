Vicente Moreno, técnico de Osasuna: "Raphinha me parece un jugador infravalorado. Lo veo de los mejores del mundo, si no el mejor"

En Pamplona perdió el Barça de Flick. Perdió su primer partido de Liga justo el día en que el técnico azulgrana realizó una rotación masiva ante Osasuna. Aquel 4-2 abrió las primeras críticas sobre la gestión del alemán, quien ahora cree que todo "será distinto" en el nuevo duelo ante el conjunto navarro.

Había sumado el Barcelona 21 puntos de 21 posibles hasta que llegó al Sadar y caía derrotado. En aquel partido no fue, por ejemplo, titular Lamine Yamal. Ni tampoco Raphinha porque el ataque estaba formado por Ferran Torres, Lewandowski y Pau Víctor.

Es, precisamente, el delantero brasileño uno de los que más teme Vicente Moreno, el técnico de Osasuna. "Para mí, Raphinha está infravalorado", ha explicado el entrenador, quien luego ha detallado un amplio catálogo de elogios hacia el exfutbolista del Leeds, que está completando una temporada de ensueño con el Barça. Suma 25 goles en 40 partidos. Y ha regalado, además, 18 asistencias. O sea, ha participado Raphinha en 43 tantos.

Raphinha interviene en 43 goles: 25 tantos + 18 asistencias Lewandowski, en 37 (34+3) Mbappé, en 31 (27+4) Vinicius, en 27 (17+10) Lamine Yamal, en 27 (11+16) Rodrygo, en 21 (18+3)



"Lo veo de los mejores del mundo, si no el mejor, con más influencia en el juego ofensivo y defensivo, en el trabajo de equipo y en el trabajo individual. Estamos hablando de jugadores 'top'", ha subrayado Vicente Moreno entregado a la generosidad, acierto e impacto que tiene Raphinha en el fútbol del Barça. Y no solo a nivel de ataque sino que su incidencia va mucho más allá.

Araujo y Raphinha, en el último entrenamiento del Barça antes de recibir a Osasuna en Montjuïc. / Efe / Alejandro García

"Raphinha y Lamine no jugaron de inicio y son dos jugadores que si no son titulares, en el equipo que sea, marcan las diferencias. Cualquiera de los dos", ha precisado el técnico de Osasuna recordando que esas dos ausencias a finales de septiembre marcaron, y para mal, al Barça. Y si les diera a elegir, Moreno no tiene dudas. Prefiere que no juegue ninguno de ellos este sábado en Montjuïc.

Fueron ausencias que condicionaron el partido. "A veces decimos que queremos jugar contra los mejores. Y yo digo que no juegue ninguno. No sé si habrá algún cambio pero será un once reconocible. No tengo ninguna duda", ha subrayado Vicente Moreno, consciente de que el Barça querrá mantener su liderato en la Liga.

Raphinha celebra el gol que le dio el triunfo al Barça (0-1) sobre el Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa. / Afp

Y en esa reconquista del primer lugar Raphinha ha jugado un papel esencial, transformado, y además también como capitán, en uno de los líderes del equipo de Flick.

La verdadera dimensión de los números de Raphinha se comprueba, por ejemplo, en la comparación con los dos brasileños del Madrid. El azulgrana lleva 25 goles; Vinicius suma 17; Rodrygo anota 13. Y más aplastante resulta aún la diferencia en el capítulo de las asistencias ya que Raphinha ha dado 18 en esta temporada, justo las mismas que suman los dos madridistas juntos: Vini (10) y Rodrygo (8).