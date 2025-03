Flick y los cálculos de la dosificación frente al Osasuna antes del desenlace con el Benfica

Entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de Champions ante el Benfica aparece en Montjuïc el Osasuna (sábado, 21 horas). Lo hace en medio de una previsión meteorológica de lluvias y vientos. La tentación de reservarse para el martes, con el pase a cuartos en juego, resulta alta. Se lo puede permitir el aficionado, no así Hansi Flick, obligado profesionalmente a apretar a sus jugadores para conservar un liderato que tanto ha costado de recuperar.

El reto de Flick será dosificar piezas sin perder el fuego competitivo ante el equipo navarro, undécimo en la Liga. Ha analizado el estado de recuperación de sus jugadores después del tremendo esfuerzo de Lisboa. Más de 70 minutos a todo ritmo con solo 10 hombres dan para cansarse mucho. Algunos acabaron derrengados, como Alejandro Balde, quien hoy ha entrenado con normalidad, y alguno ni pudo sentarse en el banquillo, como Gavi, que también se ha ejercitado con el equipo.

Flick festeja el gol de Raphinha al Benfica en el duelo europeo en el Estadio Da Luz de Lisboa. / FCBARCELONA

Pedri personificó el esfuerzo colectivo, con casi 14 kilómetros recorridos ante el Benfica. En un deporte que cada vez más se sumerge en un sinfín de datos, lo que puede resultar engorroso para aquellos que viven el fútbol desde una perspectiva meramente emocional, cabe señalar que esa es una cifra muy elevada. El canario parece no cansarse este curso, protagonizando una transformación física asombrosa. No solo resulta vital en la faceta creativa del ataque, sino también en la defensiva, lo cual no suele enfatizarse tanto.

Pedri lo juega todo, por aquello de que su cuerpo pide un dinamismo constante para reducir el riesgo de lesión. Pero después del sobreesfuerzo de Lisboa y ante lo que se avecina el martes, quizá Flick se lo piense esta vez ante el Osasuna. Quizá. No dijo ni que sí, ni que no. "Es muy profesional. Su comportamiento es increíble en el día a día. Y se recupera muy bien tras los partidos. Y entrena muy bien. Está a un nivel increíble. Nos da mucha fortaleza en su posición. Mañana le preguntaremos cómo se encuentra y decidiremos", dijo el técnico alemán.

Sensación positiva

Ese fue el discurso en que se mantuvo Flick, no desvelar a quién reservará, aunque dejó sentado que no pondrá al equipo A al completo. "No he decidido cuántas rotaciones haremos, pero sí debemos hacer algunas. Es importante tener el mejor equipo en el terreno de juego, lo hemos conseguido hasta ahora, y esperamos hacerlo mañana".

Pedri y Flick se abrazan en Lisboa. / Associated Press/LaPresse / LAP

Flick dijo sentirse optimista de cara al partido, pese al recuerdo del 4-2 en la primera vuelta en El Sadar, una derrota contundente. Aquel día Flick recibió algunas críticas por voltear en exceso la alineación titular. “El partido llega en una situación totalmente diferente. Hicimos muchos cambios y creo que hemos alcanzado otro nivel y el rendimiento del equipo ha mejorado mucho. Tengo una sensación positiva para el partido de mañana”.

El nombre de Szczesny

Szczesny, después de su gran partido en Lisboa, adquirió protagonismo en la rueda de prensa previa al encuentro. Podría haberse escucharse un Flick autocomplaciente y reivindicativo de su decisión de cambiar al portero titular en detrimento de Iñaki Peña. No es su estilo. Siempre elegante, recordó simplemente que se trataba de una decisión colegiada entre él y su staff basada en un análisis de los entrenamientos y la experiencia previa del polaco antes de colgar temporalmente los guantes y marcharse a Marbella.

Szczesny atrapa un balón en el Benfica-Barça celebrado en el Estadio Da Luz de Lisboa. / Afp / Filipe Amorim

"Jugó muy bien y nos ayudó mucho con su trabajo, para eso lo tenemos", dijo riéndose, entendiendo que se le servía en bandeja una oportunidad de pavonearse. Más serio, se extendió: "Cuando ves a jugadores, cómo han jugado antes y cómo has entrenado, tienes una sensación de cómo puede funcionar. Y no soy el único que decide todo. Tengo un cuerpo técnico magnífico que me ayuda y con el que miramos qué tipo de rendimiento puede ofrecer un jugador. Cuando veo a jugadores con el compromiso de Szczesny, me siento orgulloso".

Y de eso, de orgullo, hizo mención varias veces Flick, sobre todo al hablar del ambiente en el seno del vestuario. "Los jugadores, el equipo, todos disfrutan jugando, entrenando. En el vestuario hay muy buen ambiente, es magnífico, es especial. Y no solo entre jugadores sino entre los miembros del cuerpo técnico. Creen en este plan, en este proyecto y me ayudan a hacer una buena gestión. Claro, es más fácil cuando se gana que cuando se pierde, pero tenemos que centrarnos en lo que está en nuestras manos".