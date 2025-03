El Barça muestra la instalación de 39.000 asientos en el Spotify Camp Nou

Sin fecha alguna para que el primer equipo del Barça retorne al Spotify Camp Nou, pero con la tranquilidad de saber que podrá acabar su segunda temporada consecutiva en el Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, el club azulgrana difundió este viernes una serie de imágenes que muestran parte del estado actual de las obras del estadio.

Estado de las obras del Spotify Camp Nou. / FCB

En dichas fotografías se exhibe la instalación de unos 39.000 asientos en la primera y la segunda gradería, además de los trabajos previos a la colocación del césped. Ya se ha instalado tanto la calefacción como la refrigeración del futuro césped, que debería comenzar a colocarse en un mes.

"La obra está focalizada en los acabados de la primera y la segunda gradería, además de los accesos exteriores a la instalación. La construcción de la nueva tercera gradería -que debe construirse desde cero- también avanza según el calendario previsto, con la estructura de los anillos VIP, que ya es cien por cien visible", explica la nota difundida por el club azulgrana. La cubierta, en cualquier caso, no se alzará hasta el verano de 2026.

De lo que no da detalles la entidad azulgrana es de posibles fechas ante un hipotético retorno al Camp Nou. Fuentes oficiales del Barcelona insisten en que mantienen la idea de poder jugar algún partido antes de que concluya el curso, pese a que no parece sencillo alcanzar la aprobación de las licencias de seguridad necesarias. Limak, mientras, opta por no pronunciarse.