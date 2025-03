Thierry Henry alerta sobre la precocidad de Lamine Yamal y pone a Bojan como ejemplo: "Olvidan que es un niño"

Thierry Henry ha expresado su preocupación en un programa de televisión inglés después del partido del Barça ante el Benfica sobre la precocidad de jóvenes talentos como Lamine Yamal, estableciendo un paralelismo con la carrera de Bojan Krkic.

Lamine Yamal, a sus 17 años, se ha convertido en la mayor estrella del club azulgrana y su vistoso talento ha desencadenado comparaciones hasta con el mismísimo Lionel Messi. Unas comparaciones que Henry califica de peligrosas y perjudiciales para el jugador. "Messi es Messi, Lamine va a hacer su propio camino. A mi me preocupa que juegue demasiados partidos tan pronto", dijo el exjugador del Arsenal y el Barcelona en CBS Sports.

Para ilustrar los posibles riesgos de crear comparaciones con futbolistas que ya son parte de la historia del deporte y de añadir presión extra a un niño, todavía menor de edad, Henry recordó el caso de Bojan Krkic, quien a sus 16 años debutó con el primer equipo del Barça y no supo gestionar las expectativas tan tempranas y excesivas que generó. El francés recomendó ver el documental Bojan Krkic, más allá de la sonrisa, en el que, a su juicio, se ofrecen claves para comprender mejor estas situaciones.

"He visto a muchos jugadores explotar, como Bojan. Os invito a que veáis su documental para saber lo que pueden provocarte las comparaciones cuando eres tan joven y no sabes cómo afrontar todo lo que te está pasando tan rápido", expresó Henry, asegurando que conoce perfectamente el caso del hoy coordinador del área de fútbol del FC Barcelona. Ambos compartieron vestuario en el Barça. "Creo que Bojan sucumbió a la ansiedad y a no querer ser visto. Es algo que a veces la gente no entiende o no quiere entender".

Henry remarcó sobre Lamine Yamal que a veces "olvidan que es un niño". De ahí la comparación entre el presente del extremo y el ya pasado de Bojan Krkic y de la importancia de que los jóvenes jugadores vayan creando sus propios caminos, según insiste el exjugador francés.