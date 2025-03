La guerra del pádel enerva a los jugadores: "Estamos siendo acosados y atacados”

🏆 CHAMPIONS 🏆 #CurroCabeza #DiegoGarcia



Their first Premier Padel title and the youngest pair to win a tournament in Premier Padel history! 👏



📊 Results on the official Premier Padel app, on iOS and Android#PremierPadel #GijonPremierPadelP2 pic.twitter.com/7vGzFxAX8d