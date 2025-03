Las claves del 'once' del Barça ante el Benfica: Dani Olmo, titular; Gavi, baja

Es el Barça de lujo. Tal vez, el mejor once posible donde no hay, de momento, hueco para Araujo. Ni tampoco para Gavi, que no está ni en el banquillo aquejado de unos problemas físicos. Hansi Flick, el entrenador alemán, ha recuperado a Balde para formar la defensa titular, al tiempo que mantiene a Dani Olmo en el centro del campo -tercer partido consecutivo de titular- permitiendo su estreno en la Champions junto a Frenkie de Jong y Pedri.

En la delantera nada toca el técnico azulgrana para vivir el primer capítulo de los octavos de final de la Champions ante el Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa bajo una fuerte lluvia. Es el mismo equipo que empató en la Copa ante el Atlético en Montjuïc (4-4) con el único cambio de Lewandowski por Ferran Torres.

Retorna Balde a la zaga titular Descansó Balde ante la Real Sociedad (ni un minuto jugó) abriéndole entonces la puerta de la titularidad a Gerard Martín, quien lo aprovechó de maravilla marcando su primer gol como profesional con el Barça. Ahora, de vuelta a Europa, Flick recupera a su cuarteto de lujo en la zaga con Koundé (lateral derecho) y Balde (lateral zurdo) escoltando a la habitual pareja de centrales titulares integrada por Pau Cubarsí, por el costado derecho, e Iñigo Martínez ubicado como siempre en el flanco izquierdo.

Szczesny, en el entrenamiento previo del Barça en el Estadio Da Luz de Lisboa a su duelo europeo contra el Benfica. / FCBARCELONA

Debut en la Champions Parece mentira, pero es una realidad. Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo no habían coincidido en un partido de Champions en el centro del campo titular. Ni siquiera en la Liga. Tan solo habían jugado en la Copa. Se estrenaron en la goleada ante el Betis (5-1), pero entonces ejercía el exjugador del Leipzig como ‘falso nueve’. Y ante el Atlético de Madrid, también en la Copa, sí que coincidieron en la sala de máquinas. Repite Olmo, por lo tanto, como titular en la Champions.

Una imagen del Estadio Da Luz de Lisboa antes del duelo europeo entre Benfica y Barça. / FCBARCELONA