Ruslan Birladeanu, el enigmático socio de Laporta que habla de conectividad y desaparece tan rápido como puede

El moldavo Ruslan Birladeanu compareció en el mismo escenario del Mobile World Congress en que Joan Laporta proclamó el día anterior en inglés que “la fuerza de nuestros valores es eterna”.

Birladeanu apareció bien asesorado -con una corbata azulgrana- y bien custodiado por el club. Habló, encajó unas pocas manos al acabar su exposición y una empleada del FC Barcelona le escoltó hacia la salida evitando a toda costa que nadie con olor a periodista se le acercara a preguntarle nada.

El Departamento de Comunicación, levantando barreras alrededor de un proveedor. ¿Temor a que se le escape algo que no resulte conveniente? La vinculación de Birladeanu con el Barça empezó envuelta de misterio y sospechas y así quiere el club que permanezca.

Ruslan Birladeanu, CEO de New Era, partner tecnológico del Barça, en el Mobile World Congress. / Jordi Otix

Birladeanu fue presentado como CEO de New Era Visionary Group, el cerebro detrás de Barça Mobile, la telefonía virtual del nuevo Camp Nou y que pese a constituir su empresa hace un año en un coworking de Emiratos Árabes con apenas 3.000 euros de capital social superó en el concurso privado a empresas potentes del sector.

No salió en la charla en tan respetable escenario, pero New Era es también la empresa que suministró los 28 millones de euros necesarios para inscribir en LaLiga a Dani Olmo y Pau Víctor al filo de la navaja a cambio de explotar asientos VIP del Camp Nou. Los 28 son una primera tongada. Luego tendrían que venir otra de 42 millones hasta llegar a los 70. Muchos millones para tan poca empresa. Alguna razonable explicación debe haber que a Birladeanu no le dejaron dar.

Quiso el club desde el primer momento esconder la identidad de New Era y de la otra empresa catarí involucrada en la adquisición de asientos VIP. Se acabó sabiendo gracias a El Confidencial, información a la que Javier Tebas le dio vuelo públicamente. Pero la voluntad azulgrana siempre fue la contraria a la transparencia.

Ruslan Birladeanu, CEO de New Era, partner tecnológico del Barça, en el Mobile World Congress. / Jordi Otix

Ante tanto misterio, había ganas de ver y escuchar al sorprendente socio del FC Barcelona. Llegó acompañado de su hijo Andrei, quien figura como 'partner' de 'merchandising' del club con una sociedad constituida en Estonia con 100 euros de capital social. El joven Andrei Birladeanu, que apareció con una bufanda del Barça colgada del cuello, obtuvo la licencia para relojes de lujo de la marca Jacobs & Co por el 125º aniversario del FC Barcelona.

Relojes de lujo

Birladeanu padre explicó que Barça Mobile aspira a conectar a los aficionados barcelonistas de todo el mundo, no solo cuando acudan al Estadi. Que no inventa ninguna tecnología, que solo la innova. Que su propósito va más allá del Barça y del fútbol y que quiere crecer por todo el mundo.

Y por ahí fue la conversación conducida por Bryan Bachner, uno de esos hombres que ha incrementado poder e influencia bajo la dirección de Laporta y que ayudó ocasionalmente al moldavo a clarificar su aportación a la conectividad del Espai Barça, que deberá ser con la necesaria colaboración de la infraestructura de Mas Orange. Bachner es el director de Barça Vision, además de gestor de las oficinas de la entidad azulgrana en Asia y América.

No salió en la exposición si New Era se ha integrado en otras área de negocio del club, como BLM. Conviene recordar que un grupo de socios vigilantes con la gestión barcelonista ha preguntado al 'compliance' de la entidad, Sergi Atienza, por la naturaleza de la relación con la empresa moldava, cuya filial española se ubica en un piso de Sant Andreu. No consta que haya habido respuesta alguna. De momento. Por supuesto, de ello tampoco dijo nada Birladeanu, que paradójicamente desconectó de los presentes en cuanto pudo. Con la ayuda del club, claro.