Szczesny: "Me siento muy cómodo meditando delante de todo el mundo en el vestuario"

Vive días felices Szczesny, el portero titular del Barça desde que arrancó 2025 cuando Hansi Flick ordenó el cambio de guardián. Vive feliz porque ha encadenado el equipo azulgrana 15 partidos consecutivos sin perder: 12 victorias y tres empates.

Además, el meta polaco, a sus 34 años, disfruta de una situación que ni hubiera podido imaginar hace unos meses cuando estaba retirado en Marbella, disfrutando de su nueva condición de jubilado del fútbol, orgulloso de que su técnica de motivación le haga estar tranquilo e inmune a las críticas.

Al inicio, "un sobrepeso de tres kilos"

"Me siento muy cómodo meditando delante de todo el mundo en el vestuario. Hay mucho ruido y eso me ayuda porque puedo desconectarme", ha dicho a los medios oficiales del club reconociendo que tuvo "un sobrepeso de tres kilos en las primeras semanas y es embarazoso decirlo, pero tienes que volver y me dieron una ventana de entre cuatro y seis semanas".

Lewandowski felicita a Szczesny tras el sufrido triunfo sobre el Rayo Vallecano en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Se lesionó Ter Stegen y TEK, así le llaman en el vestuario, recibió la llamada de Lewandowski para que abriera su armario en Andalucía y cogiera los guantes tras un par de días en los que "no encontré ninguna excusa para decir que no al Barça".

Tres meses después de pretemporada (octubre, noviembre y diciembre) y una vez acabada esa "ventana para volver a estar en una forma aceptable para ser un futbolista profesional", Flick le concedió la titularidad.

Y a partir de ahí ha dejado la portería a cero en seis de los 13 partidos que ha jugado de titular de los 15 en este 2025 en un desatado Barça, que ha marcado 124 goles en 40 partidos.

"Medito antes de cada partido, no necesito el silencio"

"He vivido un proceso muy gradual. El estrés no es mi amigo. Nunca me he sentido estresado", ha dicho el polaco, refugiado en su singular técnico de la meditación. "Me concentro meditando antes de los partidos, da igual que sea el Barbastro o el Real Madrid", ha revelado explicando que "medito cada día, entre 15 y 20 minutos y también lo hago justo antes de cada partido. No necesito el silencio". Es su forma de prepararse.

"Tuve una situación divertida con Ter Stegen. Me contó que su hijo había entrado en el vestuario antes del partido y que todo el mundo estaba haciendo lo suyo mientras yo meditaba. Y le dijo: ‘¿Papá, por qué duerme Szczesny?" Szczesny — Portero del Barça

"Me siento cómodo meditando en el vestuario delante de todo el mundo", ha confesado Szczesny en una entrevista que ha concedido a ‘Barça One’. "Recuerdo que tuve una situación divertida con Ter Stegen. Me contó Marc que su hijo había entrado en el vestuario antes del partido y que todo el mundo estaba haciendo lo suyo mientras yo meditaba. Y le dijo: ‘¿Papá, por qué duerme Szczesny?", le preguntó al alemán. Pero nada altera a un jugador que se ha encontrado con una oportunidad inesperada. Y la está aprovechando en el Barça.

"No necesito el silencio para meditar. Lo hago, a veces, en el autobús camino del partido. Muchos no saben lo qué estoy haciendo y seguramente me miran por primera vez y piensan: ‘¿Qué está pasando?’. No he visto a nadie hacerlo conmigo, pero creo que es muy útil", ha comentado TEK, quien ha agradecido la ayuda que ha recibido de Ter Stegen, incluso antes de pisar el vestuario azulgrana.

"Antes de firmar me envió un mensaje diciéndome que si lo necesitaba estaba ahí para lo que necesitara", ha explicado el polaco, recalcando que la meditación le ayuda a enfrentarse mejor a la gestión de los errores.

"No me importan mucho los errores, por muy malos que parezcan. No me deprimen. Tampoco estoy muy contento por los grandes momentos. Nunca estoy en un estado de euforia" Szczesny — Portero del Barça

"No me importan mucho los errores, por muy malos que parezcan", ha reconocido el polaco, admitiendo que “no le deprimen” porque tiene las herramientas adecuadas. "Tampoco estoy muy contento por los grandes momentos. Nunca estoy en un estado de euforia", ha precisado.

"Cuando cometo un error puedes ver que no hay emoción, que no estoy triste, que no estoy enfadado. Es una parte natural de mi trabajo y hay que aceptarlo. No me averguenza ningún error que haya cometido", ha añadido Szczesny antes de contar que estaría dispuesto a seguir la próxima temporada en el Barça.

Wojciech Szczesny intenta detener el remate del delantero escocés de la UD Las Palmas Oli McBurnie. / QUIQUE CURBELO / EFE

Vino para nueve meses. Y ahora, en cambio, se plantea continuar en el club azulgrana, pendiente, eso sí, de la decisión que adopten Flick, el técnico azulgrana, y Deco, el director deportivo del club. "Si me hubieran preguntado a principios de la temporada habría dicho que me iría del Barça en junio", ha confesado TEK. Ahora ya no piensa de idéntica manera. "Pero me encanta el tiempo que estoy pasando aquí porque mi familia está feliz, a mi hijo le encanta su colegio y a mi mujer le encanta estar aquí… Estoy abierto a todo".

"¿Si mantengo contactos aún con mis amigos de la infancia? Con algunos, pero honestamente es difícil porque algunos de ellos acabaron en prisión. Era mucho más fácil hacer carrera en el tráfico de sustancias ilegales que en el fútbol" Szczesny — Portero del Barça

Luego, ha analizado sus complicados inicios "en el barrio pobre de Varsovia" donce nació y vivió sus primeros años junto a su hermano mayor. TEK quería "ser delantero", pero ha terminado siendo portero. "Era mucho más fácil hacer carrera en el tráfico de sustancias ilegales que en el fútbol. ¿Si mantengo contactos aún con mis amigos de la infancia? Con algunos, pero honestamente es difícil porque algunos de ellos acabaron en prisión", ha dicho el meta polaco.

"Estoy orgulloso porque salí. No me averguenza haber estado allí, pero sí me hace muy feliz haber salido", ha declarado Szczesny. "Es bueno que nos hayamos mantenidos alejados de los problemas", ha añadido recordando que tanto él como su hermano, que también es portero, lograron esquivar, y con éxito, esas dificultades iniciales. "Mi padre era un portero exitoso y por eso me pareció natural serlo. Mi hermano jugó en Tercera División y se retiró pronto", ha explicado el meta azulgrana.