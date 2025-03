La leyenda de la NFL Jimmy Johnson se retira tras 30 años como analista estrella

El exjugador y exentrenador Jimmy Johnson, miembro del Salón de la Fama del fútbol americano estadounidense, anunció el lunes su retirada de las retransmisiones tras 30 años como analista estrella en Fox Sports.

Johnson, de 81 años, hizo el anuncio durante una aparición en el programa «The Herd with Colin Cowherd»: «Como usted sabe, probablemente lo más divertido que he tenido en mi carrera, y eso contando Super Bowls y campeonatos nacionales, fue lo vivido en Fox Sports», dijo Johnson. «Me lo paso en grande con mis amigos en el plató. Los mejores amigos que he tenido nunca están aquí. Pero he tomado una decisión muy difícil. Lo he estado pensando durante los últimos cuatro o cinco años y he decidido retirarme. Voy a echarlo de menos».

En un principio, Johnson tenía previsto trabajar en la cadena de televisión estadounidense durante un breve periodo de tiempo. La abandonó para entrenar a los Miami Dolphins a partir de 1996, y regresó en 2002. El equipo original de 1994 también incluía a los ex jugadores de la NFL Terry Bradshaw y Howie Long, que siguen en el grupo.

«Jimmy Johnson estaba allí cuando Fox NFL Sunday comenzó sus emisiones por primera vez hace 31 años, y desde entonces ha sido un miembro muy querido de nuestra familia, lo que hace que la noticia de la jubilación de hoy sea agridulce», dijo el CEO de Fox Sports, Eric Shanks, en un comunicado. "Jimmy sirvió de inspiración a generaciones de aficionados al fútbol americano con su legendaria arrogancia, su visión única y su humor característico. Desde sus motivadoras charlas hasta su inigualable energía a lo largo de los años, fue nuestro entrenador que siempre nos empujó a ser mejores. Estamos increíblemente agradecidos por su contribución para convertir al nuestro en el mejor programa".

Salón de la Fama

Johnson fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol americano en 2002. Entrenador de la NFL durante nueve temporadas, obtuvo un récord de 80-64 en la temporada regular y de 9-4 en los playoffs con los Dallas Cowboys (1989-93) y los Dolphins (1996-99). Los Cowboys ganaron la Super Bowl en las temporadas 1992 y 1993. Su larga carrera como entrenador universitario incluyó etapas como entrenador jefe en Oklahoma State (1979-83) y Miami (1984-88), y un campeonato nacional con los Hurricanes en 1987. Johnson ganó un título nacional jugando para Arkansas en 1964. Fue incluido en el Salón de la Fama de fútbol americano universitario en 2012.