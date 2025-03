La leyenda Jordi Bargalló anuncia su retirada del hockey patines

Jordi Bargalló (Sant Sadurní d'Anoia, 1979), colgará los patines al finalizar esta temporada. El cuatro veces campeón del mundo y de Europa con la selección española, ha anunciado su retirada a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, quien pasará a ser el ayudante del seleccionador español, Pere Varias, una vez concluya la campaña.

"Ha sido un viaje único e irrepetible, me siento muy afortunado de haber podido vivir mi pasión durante tantos años. Quiero agradecer a toda la comunidad del hockey, sobre todo a los clubes que he podido representar: Col·legi Sant Josep, FC Barcelona, Igualada, Oliveirense, a mi Liceo y Noia Freixenet. Así como las selecciones de España y Catalunya", dice Bargalló.

El actual jugador del Noia se despedirá del hockey patines profesional tras una carrera repleta de títulos. Su trayectoria arrancó en el club de su ciudad natal, el Noia Freixenet. Tras cinco años, y un pequeño paso por el Barça, fichó por el Liceo, donde tuvo dos etapas. Una primera corta cuando se marchó al Igualada, y una segunda dorada. Regresó al equipo gallego para liderarlo a la conquista de nueve títulos: tres Champions, una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, una CERS y una Intercontinental.

Después de su gloriosa etapa en el Liceo, el jugador de Sant Sadurní, en la temporada 2016-2017 fichó por el Oliveirense portugués, quien apostó por el catalán a sus 37 años. No obstante, hace cuatro años regresó a España para jugar en el Noia donde se retirará al finalizar esta temporada.

Una vez cuelgue las botas, Bargalló se incorporará inmediatamente en el staff de la selección absoluta masculina española, como ayudante del entrenador Pere Varias. "Recibí la llamada de Pere Varias, abriéndome la posibilidad de poderle acompañar en esta nueva etapa como segundo entrenador de la selección y no me lo pensé dos veces. Me hace muchísima ilusión", aseguró Bargalló. El jugador del Noia, conquistó con el equipo nacional, 4 Campeonatos del Mundo, cuatro Campeonatos de Europa y una Copa de las Naciones de Montreux.