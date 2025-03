Ana Peleteiro: "Lo que me exija la gente me da absolutamente igual. Yo sé lo que trabajo"

La atleta española Ana Peleteiro aseguró este lunes que se encuentra en el "mejor momento de forma" de toda su "carrera" gracias a que vive "en un remanso de paz absoluto", afirmando que "estar bien mentalmente" le ha ayudado a "poder estar bien físicamente", además de advertir de que va "a por todo" en Europeo de atletismo en pista cubierta, que se celebra en Apeldoorn (Países Bajos) entre el 6 y el 9 de marzo.

"Me siento en mi mejor momento de forma de toda mi carrera. ¿Por qué no dentro de dos años sentirme igual? Entreno todos los días al máximo, creo que aún no he tocado de hecho, ni mucho menos. En eso estoy, en seguir trabajando y en seguir madurando. Esa madurez es lo que realmente me va a hacer encontrar ese trampolín", declaró ante los medios de comunicación tras recibir de parte de la empresa Mondo las marcas de talonamiento de su competición el pasado verano en París, como recuerdo de los Juegos.

Estabilidad

En este sentido, aseguró que su estabilidad emocional y deportiva es la clave de su bienestar. "La cabeza es un 80%, y estar bien mentalmente me ha ayudado a poder estar bien físicamente. Las cosas con Benjamin -Compaoré, marido y entrenador- han ido muy bien, sabía que nos entendíamos porque estamos casados, pero a la hora de trabajar estamos fluyendo muy bien, me encanta como entrenador".

"En España tenemos un muy buen entrenador de saltos, incluso de velocidad de vallas, y ojalá acabe de explotar y se vea lo gran profesional que es", dijo, invitando a más atletas a unirse a sus entrenamientos. "Me encantaría que otros atletas confiaran en él como entrenador y en mí como compañera para crecer. Las instalaciones las tenemos y la comida y el ambiente, también", expuso la medallista de bronce en Tokyo 2020.

Exigencia

En otro orden de cosas, la gallega, vigente campeona europea al aire libre, aseguró que no se siente presionada de cara al certamen continental. "Lo que me exija la gente me da absolutamente igual. Yo sé lo que trabajo, me pongo a mis metas y mis objetivos. Es verdad que ahora mismo el triple no está en su mejor momento, es cierto que es una prueba muy agresiva y con muchísimo impacto, y que siempre, después de unos Juegos, se ve una bajada de nivel", manifestó.

"Hay muchísimos factores que pueden afectar a eso, pero aunque no se llegue con el mejor ranking de la historia, en el Europeo y en el Mundial se va a saltar; la gente se vuelve loca para pelear por esas medallas, y yo no voy a ser la primera que me acomode. He demostrado a lo largo de mi carrera que soy una persona perseverante, muy trabajadora y que lucha hasta el último intento, y así va a seguir siendo. Yo ya soy perro viejo, y no voy a pecar de eso", prosiguió.

Solo tres españoles han ganado dos oros o más en un Europeo, y Peleteiro, tras la presea dorada de Roma 2024, podría ser la cuarta. "Estoy orgullosa de mi carrera, pero quiero más y creo que puedo dar muchísimo más. No me fijo mucho en lo que ya he conquistado; quiero seguir aumentando mi currículum y disfrutando. Quiero ir a los campeonatos y seguir disfrutando como hago siempre, es por lo que yo me levanto cada día y voy todos los días a entrenar. Si no disfrutara, no lo haría, no me compensaría", indicó, afirmando que va "a por todo".

"Trabajo la parte técnica"

Por otra parte, la de Ribeira explicó los cambios que ha realizado en su técnica, utilizando la izquierda como pierna de batida, después de anunciar hace tres semanas que sufría una lesión en la rodilla izquierda. "Estamos en progresión, hemos ido respetando los tiempos de la lesión y de los tratamientos que he hecho con mis doctores. Ha ido todo siempre a mejor, nunca he tenido un día en el que haya dado un paso atrás. Benjamin ha sabido programar muy bien la temporada, sin hacer cosas de más y haciendo lo que consideraba prudente, respetando los tiempos. Ha sido un pequeño tropiezo, pero hemos salido airosos y a día de hoy estoy casi al 100%", subrayó.

"Hay un cambio bastante visible en lo que es la técnica. Estoy intentando saltar de forma más horizontal y mejorando de una vez por todas la técnica, que era algo que se me atravesaba bastante desde hace años. Estamos trabajando muchísimo la parte técnica para ganar, sobre todo, en salud y en longevidad", analizó.

Peleteiro, de 29 años, aseguró también que trabaja al máximo para poder tener una larga vida deportiva. "Es cierto que en el deporte, hoy estás aquí y mañana dejas de estar. Las lesiones son algo que existe, hay que cuidarse muchísimo. Aunque soy una deportista que me cuido mucho y presto mucha atención y escucho muchísimo a mi cuerpo, nunca sabemos lo que puede pasar en nuestra vida. Hay que disfrutar la vida y nunca sabes cuándo se va a acabar, en el deporte también. Estar en un Campeonato de Europa o un Campeonato del Mundo no es algo que pase todos los días, y pues si llego con salud, quiero disfrutar de ello. Es un año largo, tenemos un Mundial en septiembre. Benjamin es un crack planificando y confío mucho en su criterio", expresó.

Los Juegos de Los Angeles

En este sentido, ve "segurísimo" que tratará de estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Me da muchísima pereza pensar en los Juegos Olímpicos, pero veo incluso más allá. Voy a llegar a Los Ángeles con 33 años, no veo ahí el final de mi carrera. Antes, viviendo en Guadalajara o en Madrid, sí que a lo mejor me lo replantearía más, pero ahora, que estoy en mi casa, si tengo salud y me sigue apeteciendo, ¿por qué no? Si no llega nadie que me gane, yo ahí seguiré dando por saco", dijo entre risas.

También espera estar en el Mundial de este año. "Si tenemos salud, estaremos en China. No voy a perder una oportunidad de ir a un Campeonato del Mundo porque nunca sabemos lo que nos queda aquí dentro y hay que aprovechar el día a día. Ahora estoy pensando en el Europeo y ya la semana que viene, si Dios quiere, pensaré en el Mundial", subrayó.

Por último, Peleteiro se alegró del regreso de la venezolana Yulimar Rojas, que volverá a competir este domingo tras su grave lesión. "Hablé con ella hace como dos semanas, pero cuando hablo con ella, no hablo de deporte. Hablamos como amigas, a ella tampoco le gusta mucho que le pregunte por cómo va su recuperación, es muy introvertida para eso. Nos preguntamos qué tal la familia y nos decimos que nos echamos de menos poco más que eso", concluyó.