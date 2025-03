Alberto Puello corta las alas a Sandor Martín y reafirma su dominio en el superligero

No es fácil ganar fuera de casa y menos al campeón. Las victorias deben ser contundentes. Y a pesar de que Sandor Martín (42-4, 10 KO's) tenía claro que iba a por la corona del superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) este domingo de madrugada y salió a ganar en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, Alberto Puello (24-0, 10 KO's) consiguió retener el título. El dominicano defendió con éxito su cinturón tras una decisión dividida, dos jueces a uno (115-113/113-115/112-116), en doce asaltos de potentes intercambios entre púgiles zurdos.

"Hay que hacer más. Vas ganando, pero él es el campeón", le decía Rafa Martín desde la esquina a mitad de combate. Desde el primer asalto ambos púgiles salieron a ganar. No hubo apenas tanteo. El de Nou Barris mostró un boxeo distinto al que acostumbra a exhibir, más arriesgado y valiente, a la contra, menos analítico y viéndose obligado a 'bajar al barro' y a pelear en la distancia corta frente a un Puello cuya envergadura, mayor a la de Sandor, le servía como arma y escudo.

El largo alcance del 'jab' del dominicano le sirvió durante todo el combate para poner distancia y obligar a Sandor a arriesgar y acercarse para conectar golpes al cuerpo. Una tarea que cumplió gustosamente el español, combinando golpes bajos a la línea de flotación de Puello que de tanto en tanto le obligaban a bajar la guardia y dejar el rostro al descubierto. Sandor fue rápido, ágil y potente en la primera mitad del cruce frente a un rival que hacía justicia a su sobrenombre de 'La Avispa' con tremendos 'picotazos' asestados con la mano adelantada.

Sandor Martín y Alberto Puello durante su combate por el título mundial en el Barclays Center. / Al Bello/Getty Images/AFP

Signos de cansancio

Sandor parecía cómodo a la contra, tras las esquivas, buscando conectar combinaciones rápidas de más de cuatro golpes en el dominicano, pero este tampoco desaprovechaba la ocasión de marcar terreno al español con 'jabs' derechos que le obligaban a descubrirse y tras ello, algún croché o voleón que el español absorbía. El español buscaba ponerle trampas al dominicano y obligarle a entrar en su distancia para cazarle con alguna mano, pero Puello, ligeramente más alto, se encontraba cómodo boxeando en la distancia larga y no picó.

A pesar del buen nivel y la ferocidad que mostró sobre el ring, Sandor acusó su larga espera para este combate fuera de la competición, y a partir del sexto asalto empezó a mostrar signos de cansancio. El español encajó más golpes en los últimos asaltos, o al menos, más claros que al principio del cruce, cuando era Puello el que, quizás por la sorpresa, recibió más impactos. El combate empezaba a tener más agarres, más 'clinch', y menos explosividad, aunque ambos mantuvieron hasta el tañido final de la campana el hambre de victoria intacta.

'La Avispa' venía de ganar a Gary Antuanne Russell unos meses atrás y llegaba al encuentro invicto frente a un Sandor sin presencia en la competición desde que dos años atrás fuera designado aspirante oficial. “Toda tu vida esperándolo. Tienes que darlo todo. Las manos arriba y a trabajar”, le espetó su padre y entrenador al inicio del último round. Tras terminar el combate y ya siendo consciente de lo ocurrido, Sandor comentó la decisión arbitral. "Sentí que gané esta pelea, pero yo no soy parte de los jueces y claramente ellos lo vieron de una forma distinta. No sé que me falta, pero no estoy por bajar los brazos", afirmó el catalán. Sin duda, Sandor tuvo presencia, dio espectáculo y dejó buen sabor de boca en el mejor escenario para ser boxeador a día de hoy, no fue suficiente para conseguir levantar el cinturón, pero probablemente sí lo sea para dar un paso más en su carrera y ampliar su presencia en las veladas estadounidenses.