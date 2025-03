Cuando media Tailandia acude a tu rescate y te salva

Ocho de la mañana del sábado. Demasiado pronto para tener problemas. Demasiado sueño, demasiado dormido. Ocho de la mañana, en una callecita recóndita de Buriram, la ciudad, el paraje donde se celebra el Gran Premio de Tailandia, la primera cita de la temporada.

Camino del Circuito Internacional de Chang, en compañía de mi amigo Damià Aguilar, de Catalunya Ràdio, y tras desayunar una extraña pasta de chocolate, sabrosa, sí, y un café con leche elaborado con soplete de lo que quemaba, cuando volvemos al coche nos damos cuenta que la rueda delantera izquierda está pinchada. Del todo.

Cuando abrimos el maletero del coche de alquiler (de una buena marca), nos llevamos la sorpresa de que no hay rueda de repuesto. Está el agujero, pero no hay rueda. Nos miramos y nos quedamos mudos. Calle curiosa, ciudad recóndita (para los dos), situación entre curiosa y esperpéntica.

Tranquilos, aquí estoy

Una señora, en zapatillas de casa y con delantal de ama de casa sin demasiado trabajo ni preocupaciones como las nuestras, nos contempla desde la acera de enfrente. Es nuestra única salvación. Ni palabra de idioma entendible, por descontado. Cruza la calle y contempla el pinchazo. Regresa a su acera y llama a alguien por su móvil.

Aparece un caballero, con pinta de ser el esposo de nuestra salvadora. Mira nuestro coche, toma nota del modelo. Nos mira con compasión, pero también con los ojos del ángel de la guarda que acaba de descender del cielo. De un cielo que empieza a llover calor, un calor insoportable. “¡Wait! ¡wait!” Ese “esperen, esperen” empieza a tener aspecto de milagro.

"¿Y, ahora, qué hacemos?", parece decir Damià Aguilar, al ver el pinchazo. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

En efecto, a los 20 minutos, no más, aparece algo similar, muy parecido, afortunadamente demasiado parecido, al RACC. Menos lujos (innecesarios en estos casos ¿verdad?). Dos chavales, jovencísimos, conduciendo una furgoneta, que lucía un auténtico minitaller en su volquete.

Los chicos se bajan de su furgoneta, sacan una rueda, idéntica a la nuestra (nuestro ángel de la guarda les había explicado qué modelo de Toyota llevábamos), colocan un caballete de F-1 para levantar el coche, una pistola para los tornillos y, en un visto y no visto, tenemos rueda nueva.

Nuestros salvadores

No, no, no era nueva. Intentamos pagarles y nos piden que les sigamos. Nuestro sueño acaba en una gran nave rodeados de miles de neumáticos de todos los tamaños y marcas, un montón de chavales tailandeses maravillosos, un jefe prodigioso, una cajera amabilísima y un servicio único.

No les gustó la rueda que nos pusieron, la sacaron de nuevo para montarle un neumático nuevo, pusieron el coche en un potro, equilibraron la dirección, probaron el coche y nos lo devolvieron, llaves en mano. Total: 60 euros. ¡Hubiésemos pagado 1.000! ¿Verdad? Verdad.

El mundo está repleto de buena gente, nada que ver con Donald Trump. Millones de personas están dispuestas a tenderte la mano y ayudarte a superar un momento difícil para ti, aunque sea resolver un simple pinchazo en tu coche.

Bueno, sí, es un decir, pero pasar de la desesperación e impotencia más absoluta (juro que ver el coche sin rueda de recambio fue todo un shock) a creerte el chófer de Dios, es algo impagable. Y todo, todo, por la amabilidad de una señora, que parecía aburrida y fue un encanto; la colaboración desinteresada y eficaz de un tailandés que parecía una ONG y un grupo de jóvenes serviciales y deliciosos que, a nuestros ojos, convirtieron Tailandia en el mejor país del mundo, si es que nunca lo fue.

No digo que hubiésemos contado con idéntica ayuda en Santes Creus, Kuala Lumpur, Detroit u Osaka, no lo digo. Solo describo que, en un momento de bloqueo, de indefensión, los astros, perdón, un puñado de maravillosas personas se juntaron a nuestro alrededor y, en menos de una hora, en una calle de una ciudad de un país (casi) desconocido para nosotros, nos salvaron la vida o, como poco, supusieron un foco de luz cegador en un momento donde estábamos metidos (cierto, sin daño alguno) en un túnel muy oscuro.

Porque, pese a todo, el mundo está repleto, repleto, de buena gente, de maravillosas personas, cuyo espíritu está muy alejado, en las antípodas, de Donald Trump.