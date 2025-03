Marc Márquez anuncia su candidatura al título ganando al sprint en Tailandia

Los hermanos Marc y Àlex Márquez cerraron, hace un par de semanas, aquí, en Buriram, su mejor pretemporada en años, acabando primero y segundo en la tabla de tiempos. Este sábado, varias horas antes de la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Tailandia que abre el campeonato, reforzaron su poder, su excelente estado de forma a los mandos de dos Ducati 'Desmosedici' (casi) idénticas, pues ambas son las del año pasado, acaparando los dos primeros puestos de la parrilla de salida, Marc por delante de Àlex. Lo nunca visto, dos hermanos liderando una parrilla del Mundial de motociclismo.

Junto a ellos, cómo no, se clasificó tercero el bicampeón 'Pecco' Bagnaia (Ducati), el gran derrotado del 2024 pese a ganar 11 grandes premios y perder el título a manos del agresivo y regular Jorge Martín, que parecía dispuesto a impedir que su nuevo compañero de garaje le arrebatase el protagonismo del 2025. Y, ciertamente, Bagnaia ha estado en la pelea de esta prueba al 'sprint', aunque Marc Márquez no se dejó sorprender en ningún momento.

Marc Márquez, quiera reconocerlo o no, ya es el candidato nº 1 al título mundial de MotoGP, después de demostrar en la carrera al 'sprint', 13 vueltas en lugar de las 26 del domingo, que es el más fuerte en Tailandia.

Àlex Márquez celebra con todo su equipo el podio de hoy en Tailandia. / ALEJANDRO CERESUELA

La primera (mini) carrera de la temporada no tuvo color. O sí, el nuevo rojo, impar y pasa de Marc Márquez, que dominó la primera desde la salida hasta la bandera a cuadros, saliendo el mejor, llegando primero a la primera curva, cerrando la primera vuelta líder y aguantando, a cierta distancia a un resurgido y determinante Àlex Márquez (a mitad de carrera ya le sacaba un segundo a su hermano), que no tuvo problema en conquistar la plata de la 'sprint', mientras Bagnaia sufría para aguantar el empuje de la gran sorpresa y novedad de este bautismo de MotoGP, el japonés Ai Ogura, que descarto dar el salto con Honda a MotoGP y se fue al equipo satélite de Aprilia para redondear, de momento, su mejor sábado en años.

"Ha sido un sábado perfecto, estupendo, mejor debut con Ducati, imposible: gran entrenamiento, mejor 'pole', mejor salida, estupenda primera vuelta y control total de la carrera porque he tenido muy buenas sensaciones con la moto" Marc Márquez — Piloto oficial del equipo Ducati Lenovo

Es verdad, es posible, muy cierto que para Marc Márquez lo de este sábado, pese a ser una nueva prueba de su enorme recuperación, no puede considerar (aún) la victoria soñada. No es la victoria, es un paso más en su demostración de que, sí, es el candidato número uno al título mundial. Dominó el último test de Buriram hace 15 días; logró la 'pole', la número 95 de su carrera y, aunque fuese solo medio GP, volvió a lo más alto del podio con una autoridad insultante.

"Han creído en mí"

"Fue un sábado perfecto, esperemos prolongar esta felicidad el domingo, que es el día más importante. Pero, sí, todo me salió pefecto: buen entrenamiento, mejor vuelta rápida y 'pole', vital para la salida, excelente salida, mejor primera vuelta, no me puedo quejar, no puedo pedir más, la verdad", comentó el mayor de los Márquez. "Tuve sensaciones muy buenas sobre la moto, lo que ayuda a completar este gran sábado. Y, además, es precioso, para todos, debutar con Ducati de esta manera, ellos han creído en mí y se lo agradezco. Este domingo hay que volver a pelear por el podio".

"Ya dije que iba a ser muy, muy, difícil derrotar a Marc aquí, pues tiene un pelín más que todos nosotros, pero me siento muy, muy, feliz de este podio, de esta segunda posición y de lo bien que he aguantado pegadito a él", comentó Àlex Márquez, mientras Bagnaia lamentaba: "He seguido con los problemas de entrada en curva que tenía los sábados del pasado año, así que enseguida me di cuenta de que la tercera plaza era buena, muy buena. Veremos si el domingo, mi día preferido, podemos ascender al primer puesto".

Clasificación de la carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 35.005 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.185 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 2.238 segundos; 4. Ai Ogura (Aprilia), 0.969 segundos y 5. Franco Morbidelli (Ducati), a 1.498 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 12 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 9 puntos; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 7 puntos; 4. Ai OGURA (Japón), 6 puntos y 5. Franco MORBIDELLI (Italia), 5 puntos.